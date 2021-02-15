https://ria.ru/20210215/vaktsinatsiya-1597535014.html

Более ста депутатов Госдумы привились от коронавируса

Более ста депутатов Госдумы привились от коронавируса

Более 100 депутатов Госдумы уже привились первым или обоими компонентами вакцины от коронавируса, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:38

2021-02-15T14:38

2021-02-15T14:38

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 100 депутатов Госдумы уже привились первым или обоими компонентами вакцины от коронавируса, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин."Более 100 депутатов привилось или в стадии вакцинации", - сказал Володин.По его словам, в целом более 60% депутатов уже имеют антитела либо после болезни, либо после прививки.

https://ria.ru/20210215/dgtu-1597497802.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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