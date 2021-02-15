https://ria.ru/20210215/vaktsinatsiya-1597535014.html
Более ста депутатов Госдумы привились от коронавируса
Более ста депутатов Госдумы привились от коронавируса
Более 100 депутатов Госдумы уже привились первым или обоими компонентами вакцины от коронавируса, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:38
2021-02-15T14:38
2021-02-15T14:38
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_0:256:3072:1983_1920x0_80_0_0_84f8cbbc3866e5e8ead81964b8701738.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более 100 депутатов Госдумы уже привились первым или обоими компонентами вакцины от коронавируса, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин."Более 100 депутатов привилось или в стадии вакцинации", - сказал Володин.По его словам, в целом более 60% депутатов уже имеют антитела либо после болезни, либо после прививки.
https://ria.ru/20210215/dgtu-1597497802.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6036b7cde0279e71e41d5404e05cdc8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, общество