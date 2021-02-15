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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210215/vaktsinatsiya-1597499037.html
Грузинская церковь не будет пропагандировать вакцинацию против COVID
Грузинская церковь не будет пропагандировать вакцинацию против COVID
Грузинская православная церковь ценит действия специалистов в области медицины по защите здоровья людей, но не возьмет на себя ответственность в отношении... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:36
2021-02-15T12:59
религия и мировоззрение
грузинская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
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ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. Грузинская православная церковь ценит действия специалистов в области медицины по защите здоровья людей, но не возьмет на себя ответственность в отношении пропаганды вакцинации против коронавируса, говорится в обращении Священного синода.Грузия получит первые дозы вакцин от коронавируса через несколько недель. Большинство населения страны, согласно соцопросам, пока не особо готово ставить себе прививки. При этом правительство планирует переубедить граждан при помощи масштабной информационной кампанией по призыву к вакцинации. В руководстве надеются, что до конца года будут привиты 60% населения."Церковь признает, что здоровье человека - это одно из важнейших прав, и, следовательно, она поддерживает все шаги, направленные на защиту данного права и не противоречащие христианской морали. Приветствуем тот факт, что процесс вакцинации против COVID-19 является добровольным, а не обязательным... Грузинская церковь высоко ценит ту доброту, которую несет медицина с целью защиты здоровья людей, однако не сможет взять на себя ответственность в отношении пропаганды вакцинации, так как это компетенция и ответственность медицинских работников", - сказано в опубликованном в пятницу обращении синода.Заседание синода состоялось в грузинской патриархии в четверг спустя почти год после предыдущего.В обращении сказано, что любой человек вне зависимости от своего общественного положения, частной или гражданской деятельности, не должен становится объектом притеснения или преследования как в случае вакцинации, так и в случае отказа от прививки.
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грузинская православная церковь, новости - религия и мировоззрение

Грузинская церковь не будет пропагандировать вакцинацию против COVID

11:36 15.02.2021 (обновлено: 12:59 15.02.2021)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкКатоликос - патриарх всея Грузии Илия Второй во время праздничной пасхальной службы в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. 8 апреля 2018
Католикос - патриарх всея Грузии Илия Второй во время праздничной пасхальной службы в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. 8 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. Грузинская православная церковь ценит действия специалистов в области медицины по защите здоровья людей, но не возьмет на себя ответственность в отношении пропаганды вакцинации против коронавируса, говорится в обращении Священного синода.
Грузия получит первые дозы вакцин от коронавируса через несколько недель. Большинство населения страны, согласно соцопросам, пока не особо готово ставить себе прививки. При этом правительство планирует переубедить граждан при помощи масштабной информационной кампанией по призыву к вакцинации. В руководстве надеются, что до конца года будут привиты 60% населения.
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"Церковь признает, что здоровье человека - это одно из важнейших прав, и, следовательно, она поддерживает все шаги, направленные на защиту данного права и не противоречащие христианской морали. Приветствуем тот факт, что процесс вакцинации против COVID-19 является добровольным, а не обязательным... Грузинская церковь высоко ценит ту доброту, которую несет медицина с целью защиты здоровья людей, однако не сможет взять на себя ответственность в отношении пропаганды вакцинации, так как это компетенция и ответственность медицинских работников", - сказано в опубликованном в пятницу обращении синода.
Заседание синода состоялось в грузинской патриархии в четверг спустя почти год после предыдущего.
В обращении сказано, что любой человек вне зависимости от своего общественного положения, частной или гражданской деятельности, не должен становится объектом притеснения или преследования как в случае вакцинации, так и в случае отказа от прививки.
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