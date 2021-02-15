https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597560242.html

Австрийская газета написала о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V"

Австрийская газета написала о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V"

Журналист австрийской газеты Wiener Zeitung рассказал о "шоке", который испытала Европа от российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:36

2021-02-15T16:36

2021-02-15T17:17

россия

владимир путин

европа

австрия

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В Австрии заявили о «шоке» Европы от российской вакцины «Спутник V»

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Журналист австрийской газеты Wiener Zeitung рассказал о "шоке", который испытала Европа от российской вакцины "Спутник V".По словам автора статьи, на Западе сначала скептически восприняли информацию о том, что Россия первая в мире произвела препарат против коронавирусной инфекции. Это произошло из-за сложившихся в Европе стереотипов о стране, говорится в публикации.Несмотря на это, Россия "преподносит миру слишком много сюрпризов", чтобы культивируемое в Европе и США представление об "отсталости" продолжало существовать. Это касается не только современных вооружений, но и других сфер, в том числе медицины, отметил журналист.Политолог Герхард Манготт в беседе с газетой отметил, что Россия постоянно предъявляет миру успехи в естественно-научной сфере. По его мнению, это связано не только с большим вниманием, которое Москва уделяет разработке современных вооружений, но и с наследием СССР, в котором верили в науку и прогресс.Политолог также отметил, что благодаря экономическому подъему при Владимире Путине инвестиции в науку возросли и теперь в России работают талантливые молодые ученые. Новые разработки также внедряются в промышленность страны."По сути, нет большой разницы между западными и российскими исследованиями в области естественных наук", — заключил Манготт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210214/pobeda-1597392061.html

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россия, владимир путин, европа, австрия