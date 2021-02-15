Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597560242.html
Австрийская газета написала о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V"
Австрийская газета написала о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V"
Журналист австрийской газеты Wiener Zeitung рассказал о "шоке", который испытала Европа от российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:36
2021-02-15T17:17
россия
владимир путин
европа
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В Австрии заявили о «шоке» Европы от российской вакцины «Спутник V»
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3dc92dc06e2f07829368a88c2633ef70.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Журналист австрийской газеты Wiener Zeitung рассказал о "шоке", который испытала Европа от российской вакцины "Спутник V".По словам автора статьи, на Западе сначала скептически восприняли информацию о том, что Россия первая в мире произвела препарат против коронавирусной инфекции. Это произошло из-за сложившихся в Европе стереотипов о стране, говорится в публикации.Несмотря на это, Россия "преподносит миру слишком много сюрпризов", чтобы культивируемое в Европе и США представление об "отсталости" продолжало существовать. Это касается не только современных вооружений, но и других сфер, в том числе медицины, отметил журналист.Политолог Герхард Манготт в беседе с газетой отметил, что Россия постоянно предъявляет миру успехи в естественно-научной сфере. По его мнению, это связано не только с большим вниманием, которое Москва уделяет разработке современных вооружений, но и с наследием СССР, в котором верили в науку и прогресс.Политолог также отметил, что благодаря экономическому подъему при Владимире Путине инвестиции в науку возросли и теперь в России работают талантливые молодые ученые. Новые разработки также внедряются в промышленность страны."По сути, нет большой разницы между западными и российскими исследованиями в области естественных наук", — заключил Манготт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210214/pobeda-1597392061.html
россия
европа
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, европа, австрия

Австрийская газета написала о "шоке" Европы от вакцины "Спутник V"

16:36 15.02.2021 (обновлено: 17:17 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Журналист австрийской газеты Wiener Zeitung рассказал о "шоке", который испытала Европа от российской вакцины "Спутник V".
По словам автора статьи, на Западе сначала скептически восприняли информацию о том, что Россия первая в мире произвела препарат против коронавирусной инфекции. Это произошло из-за сложившихся в Европе стереотипов о стране, говорится в публикации.
Несмотря на это, Россия "преподносит миру слишком много сюрпризов", чтобы культивируемое в Европе и США представление об "отсталости" продолжало существовать. Это касается не только современных вооружений, но и других сфер, в том числе медицины, отметил журналист.
"Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений", — пишет он.
Политолог Герхард Манготт в беседе с газетой отметил, что Россия постоянно предъявляет миру успехи в естественно-научной сфере. По его мнению, это связано не только с большим вниманием, которое Москва уделяет разработке современных вооружений, но и с наследием СССР, в котором верили в науку и прогресс.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 04:29Распространение коронавируса
Во Франции заявили о геополитической победе России благодаря "Спутнику V"
Политолог также отметил, что благодаря экономическому подъему при Владимире Путине инвестиции в науку возросли и теперь в России работают талантливые молодые ученые. Новые разработки также внедряются в промышленность страны.
"По сути, нет большой разницы между западными и российскими исследованиями в области естественных наук", — заключил Манготт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияВладимир ПутинЕвропаАвстрия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
Лента новостейМолния