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Тверская область
https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597543051.html
В Тверскую область поступило еще свыше 11 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Тверскую область поступило еще свыше 11 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Тверскую область поступило еще более 11 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку от коронавируса сделали свыше 32 тысяч человека – это 67,9% от... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:25
2021-02-15T15:25
тверская область
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 15 фев – РИА Новости. В Тверскую область поступило еще более 11 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку от коронавируса сделали свыше 32 тысяч человека – это 67,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион, сообщает пресс-служба областного правительства. "Кампанию по вакцинации, в рамках которой необходимо привить более 60% населения, мы планируем реализовать до начала нового учебного года", – сказал губернатор области Игорь Руденя. В Верхневолжье развернуты 38 прививочных пунктов, работают выездные прививочные бригады. Ряд из них обслуживает отдаленные территории.
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игорь руденя, здоровье - общество, тверская область

В Тверскую область поступило еще свыше 11 тысяч доз вакцины от COVID-19

15:25 15.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТВЕРЬ, 15 фев – РИА Новости. В Тверскую область поступило еще более 11 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку от коронавируса сделали свыше 32 тысяч человека – это 67,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Кампанию по вакцинации, в рамках которой необходимо привить более 60% населения, мы планируем реализовать до начала нового учебного года", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время селекторного совещания - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 18:21Тверская область
Руденя: в Верхневолжье создадут центры амбулаторной онкопомощи
В Верхневолжье развернуты 38 прививочных пунктов, работают выездные прививочные бригады. Ряд из них обслуживает отдаленные территории.
 
Тверская областьИгорь РуденяЗдоровье - ОбществоТверская область
 
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