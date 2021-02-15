https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597543051.html
В Тверскую область поступило еще свыше 11 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Тверскую область поступило еще свыше 11 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Тверскую область поступило еще более 11 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку от коронавируса сделали свыше 32 тысяч человека – это 67,9% от... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:25
2021-02-15T15:25
2021-02-15T15:25
тверская область
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 15 фев – РИА Новости. В Тверскую область поступило еще более 11 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку от коронавируса сделали свыше 32 тысяч человека – это 67,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион, сообщает пресс-служба областного правительства. "Кампанию по вакцинации, в рамках которой необходимо привить более 60% населения, мы планируем реализовать до начала нового учебного года", – сказал губернатор области Игорь Руденя. В Верхневолжье развернуты 38 прививочных пунктов, работают выездные прививочные бригады. Ряд из них обслуживает отдаленные территории.
https://ria.ru/20210205/onkotsentry-1596229802.html
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игорь руденя, здоровье - общество, тверская область