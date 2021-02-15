https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597515766.html

На Колыме списали 240 доз вакцины от COVID-19 из-за поломки морозильника

На Колыме списали 240 доз вакцины от COVID-19 из-за поломки морозильника

В Сусуманском округе Магаданской области вышло из строя морозильное оборудование для хранения вакцины от COVID-19, 240 доз вакцины списали, сообщил на совещании РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:09

2021-02-15T13:09

2021-02-15T13:09

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

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сергей носов

здоровье - общество

магаданская область

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МАГАДАН, 15 фев - РИА Новости. В Сусуманском округе Магаданской области вышло из строя морозильное оборудование для хранения вакцины от COVID-19, 240 доз вакцины списали, сообщил на совещании в правительстве региона губернатор Сергей Носов.Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Магаданской области в январе. Вакцину "Спутник V" доставляют в регион небольшими партиями. В первую очередь прививают медиков и социальных работников."Не можете обеспечить сохранность вакцины с помощью аппаратных методов, проверяйте каждый час температуру холодильных установок. Составьте график и лично контролируйте сохранность вакцины. Таких историй повториться больше не должно", - заявил Носов.Губернатор Магаданской области пообещал взять ситуацию под личный контроль."По факту порчи вакцин от коронавируса в Сусуманской районной больнице прокуратурой Магаданской области организовано проведение проверок соблюдения медицинскими организациями режимов хранения препаратов и их транспортировки в регионе. Особое внимание будет обращено на функционирование холодильного оборудования, включая наличие резервных источников питания и стабилизаторов напряжения. Ход и результаты проверок на личном контроле прокурора области", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

https://ria.ru/20210214/vaktsiny-1597400554.html

магаданская область

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