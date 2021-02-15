https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597510902.html

В Пакистане прокомментировали регистрацию вакцины "Спутник V"

В Пакистане прокомментировали регистрацию вакцины "Спутник V"

Пакистан заинтересован в размещении на своей территории производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил журналистам в понедельник министр... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:39

2021-02-15T12:39

2021-02-15T12:43

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КАРАЧИ (Пакистан), 15 фев - РИА Новости. Пакистан заинтересован в размещении на своей территории производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.Ранее в феврале Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V"."Мы стремимся к привлечению инвестиций в Пакистан, и при возможности производить вакцину "Спутник" в Пакистане мы были более, чем рады осуществить это", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.Глава МИД Пакистана отметил, что первой партией вакцин, закупленной у Москвы, будут привиты "работники передовой" - врачи и военные медики."Мы рады регистрации (вакцины "Спутник V" - ред). Россия проделала прекрасную работу, помогая всему миру бороться с пандемией, и безусловно, вакцина "Спутник" - это шаг вперёд в данном направлении. Есть и другие вакцины, но они больше не конкурируют, а сотрудничают, потому что в Пакистане большое население, нуждающееся в вакцинации", - подчеркнул министр.Пакистан стал 22-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V". Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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