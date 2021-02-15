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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597473078.html
Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19
Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19
Переболевших COVID-19 все равно нужно вакцинировать, считает врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:11
2021-02-15T11:51
распространение коронавируса
евгений тимаков
евгений комаровский
коронавирус covid-19
весь мир
украина
вакцинация
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Переболевших COVID-19 все равно нужно вакцинировать, считает врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.Комаровский подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что иммунитет у людей, перенесших коронавирус в первую волну в легкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.
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евгений тимаков, евгений комаровский, коронавирус covid-19, весь мир, украина, вакцинация

Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

07:11 15.02.2021 (обновлено: 11:51 15.02.2021)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Переболевших COVID-19 все равно нужно вакцинировать, считает врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

"На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел", — написал врач в инстаграме.

Комаровский подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что иммунитет у людей, перенесших коронавирус в первую волну в легкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.
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Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19Весь мирУкраинаВакцинация
 
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