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Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19
Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19
Переболевших COVID-19 все равно нужно вакцинировать, считает врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:11
2021-02-15T07:11
2021-02-15T11:51
распространение коронавируса
евгений тимаков
евгений комаровский
коронавирус covid-19
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украина
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Переболевших COVID-19 все равно нужно вакцинировать, считает врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.Комаровский подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что иммунитет у людей, перенесших коронавирус в первую волну в легкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.
https://ria.ru/20210214/pobeda-1597392061.html
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евгений тимаков, евгений комаровский, коронавирус covid-19, весь мир, украина, вакцинация