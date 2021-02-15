https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597473078.html

Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Переболевших COVID-19 все равно нужно вакцинировать, считает врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T07:11

2021-02-15T07:11

2021-02-15T11:51

распространение коронавируса

евгений тимаков

евгений комаровский

коронавирус covid-19

весь мир

украина

вакцинация

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Переболевших COVID-19 все равно нужно вакцинировать, считает врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.Комаровский подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что иммунитет у людей, перенесших коронавирус в первую волну в легкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.

https://ria.ru/20210214/pobeda-1597392061.html

весь мир

украина

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евгений тимаков, евгений комаровский, коронавирус covid-19, весь мир, украина, вакцинация