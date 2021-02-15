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На Турцию обрушился сильный снегопад
На Турцию обрушился сильный снегопад
Мощный снегопад обрушился в понедельник на центральную часть Турции, в том числе Анкару, в турецкой столице затруднено движение автотранспорта, из-за гололеда... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:12
2021-02-15T18:24
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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Мощный снегопад обрушился в понедельник на центральную часть Турции, в том числе Анкару, в турецкой столице затруднено движение автотранспорта, из-за гололеда участились случаи ДТП, передает корреспондент РИА Новости.Накануне большое количество снега выпало в Стамбуле, где до среды отменили занятия в учебных заведениях, было также прервано паромное сообщение через Босфор. В настоящее время снегопад в городе ослаб, однако автомобильное движение затруднено, коммунальные службы работают над расчисткой улиц. Аэропорты работают штатно.По прогнозам синоптиков, снегопад в Стамбуле и центральной Турции может продлиться до пяти дней.
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туризм, новости - туризм, босфор, турция, стамбул, в мире

На Турцию обрушился сильный снегопад

16:12 15.02.2021 (обновлено: 18:24 15.02.2021)
 
© РИА НовостиПоследствия снегопада в Анкаре
Последствия снегопада в Анкаре - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Мощный снегопад обрушился в понедельник на центральную часть Турции, в том числе Анкару, в турецкой столице затруднено движение автотранспорта, из-за гололеда участились случаи ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне большое количество снега выпало в Стамбуле, где до среды отменили занятия в учебных заведениях, было также прервано паромное сообщение через Босфор. В настоящее время снегопад в городе ослаб, однако автомобильное движение затруднено, коммунальные службы работают над расчисткой улиц. Аэропорты работают штатно.
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Вчера, 15:40Сказано в эфире
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По прогнозам синоптиков, снегопад в Стамбуле и центральной Турции может продлиться до пяти дней.
 
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