https://ria.ru/20210215/turtsiya-1597553868.html
На Турцию обрушился сильный снегопад
На Турцию обрушился сильный снегопад
Мощный снегопад обрушился в понедельник на центральную часть Турции, в том числе Анкару, в турецкой столице затруднено движение автотранспорта, из-за гололеда... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:12
2021-02-15T16:12
2021-02-15T18:24
туризм
новости - туризм
босфор
турция
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597584277_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_447ac7dd122debfa3584b51ce4bcd205.jpg
АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Мощный снегопад обрушился в понедельник на центральную часть Турции, в том числе Анкару, в турецкой столице затруднено движение автотранспорта, из-за гололеда участились случаи ДТП, передает корреспондент РИА Новости.Накануне большое количество снега выпало в Стамбуле, где до среды отменили занятия в учебных заведениях, было также прервано паромное сообщение через Босфор. В настоящее время снегопад в городе ослаб, однако автомобильное движение затруднено, коммунальные службы работают над расчисткой улиц. Аэропорты работают штатно.По прогнозам синоптиков, снегопад в Стамбуле и центральной Турции может продлиться до пяти дней.
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/fury-1597545813.html
босфор
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597584277_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e9cf254f98a3227414e3e405d09efa3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, босфор, турция, стамбул, в мире