https://ria.ru/20210215/turtsiya-1597553868.html

На Турцию обрушился сильный снегопад

На Турцию обрушился сильный снегопад

Мощный снегопад обрушился в понедельник на центральную часть Турции, в том числе Анкару, в турецкой столице затруднено движение автотранспорта, из-за гололеда... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:12

2021-02-15T16:12

2021-02-15T18:24

туризм

новости - туризм

босфор

турция

стамбул

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597584277_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_447ac7dd122debfa3584b51ce4bcd205.jpg

АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Мощный снегопад обрушился в понедельник на центральную часть Турции, в том числе Анкару, в турецкой столице затруднено движение автотранспорта, из-за гололеда участились случаи ДТП, передает корреспондент РИА Новости.Накануне большое количество снега выпало в Стамбуле, где до среды отменили занятия в учебных заведениях, было также прервано паромное сообщение через Босфор. В настоящее время снегопад в городе ослаб, однако автомобильное движение затруднено, коммунальные службы работают над расчисткой улиц. Аэропорты работают штатно.По прогнозам синоптиков, снегопад в Стамбуле и центральной Турции может продлиться до пяти дней.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/fury-1597545813.html

босфор

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, босфор, турция, стамбул, в мире