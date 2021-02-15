https://ria.ru/20210215/tsikoriy-1597599210.html

Против свободных радикалов и бессонницы: все о пользе и вреде цикория

Против свободных радикалов и бессонницы: все о пользе и вреде цикория

Цикорий — это неприхотливое растение, которое растет на лугах по всей России, обладает массой полезных свойств. За что ценится напиток из его корня — в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T20:03

2021-02-15T20:03

2021-02-15T20:03

здоровый образ жизни (зож)

россия

витамины

средиземное море

кулинария

растения

питание

общество

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Цикорий — это неприхотливое растение, которое растет на лугах по всей России, обладает массой полезных свойств. За что ценится напиток из его корня — в материале РИА Новости.Родина и история цикорияЭто многолетнее травянистое растение с голубыми цветами из семейства Астровые произрастает как сорняк в полях, лесах и в горной местности по всей России.Родиной цикория считаются берега Средиземного моря. Целебные свойства растения упомянуты и в древнеегипетском папирусе Эберса (XVI век до н. э.), и в трудах античных врачей и ученых (Теофраст, Диоскорид, Плиний Старший). Его применяли для улучшения пищеварения и лечения болезней суставов.В России культурное возделывание цикория и его промышленное использование началось со времен Петра I. По одной из версий, император привез его из Голландии.Для приготовления напитка используют корни растения. Их измельчают и обжаривают, после чего подвергают обработке для создания конечного продукта.В нашей стране цикорий считался символом скромности, умеренности, бережливости и верности. Его называли "невестой солнца" из-за способности цветков поворачиваться по ходу движения светила.Чем полезен цикорийВ составе растения много полезных веществ: витамины A, С, E, В1, В2, В5, В6, K, а также калий, кальций, железо, селен, бета-каротин. Благодаря им цикорий повышает иммунитет, защищает организм от проникновения свободных радикалов, снижает риск развития онкологических заболеваний и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. В отличие от кофе, цикорий не содержит кофеина, потребление которого многие специалисты советуют ограничить людям с заболеваниями сердца.Также польза цикория заключается в активизации мозговой деятельности. Помимо всего, он помогает в борьбе с бессонницей. Цикорий при беременности, а также кормящим мамам пить можно, но в разумных количествах. Перед употреблением лучше посоветоваться со специалистом.Может ли он быть вреденПомимо того, чем полезен цикорий, стоит знать, кому он противопоказан. Например, продукт может вызвать аллергическую реакцию, поэтому при употреблении в первый раз стоит быть внимательными, особенно аллергикам.Также вред он способен нанести людям, страдающим варикозным расширением вен и желчнокаменной болезнью. Употребление цикория может иметь противопоказания при гипертонии, геморрое, язвенных заболеваниях желудка, острой почечной недостаточности, артериальной гипотонии, острых заболеваниях печени. В этих случаях перед применением продукта лучше проконсультироваться с врачом.Как применяют в медицинеВ медицине полезные свойства цикория используют в сочетании с терапией, назначенной врачом. Активно продукт применяют и в диетологии.Применение в кулинарииИз напитка на основе цикория создают коктейли, делают глясе, добавляют в натуральный кофе. Существует и салатный цикорий. Травянистое растение походит на небольшой кочан пекинской капусты. Из него делают салаты, горячие блюда, а также закуски и супы.Коктейль СуперэнерджайзерИнгредиенты:Приготовление:Из апельсина выжать сок, залить им курагу и оставить на 30 минут. Цикорий заварить тремя столовыми ложками кипятка и смешать со сгущенкой.Все ингредиенты взбить до однородности, разлить на два стакана и украсить апельсиновыми дольками.Салат с цикорием и авокадо с заправкой из сыра рокфорИнгредиенты:Приготовление:Сварить вкрутую яйцо и нарезать тонкими ломтиками. Измельчить мякоть авокадо. Помидоры черри нарезать половинками, сладкий перец — соломкой, цикорий — небольшими кусочками.Для приготовления соуса перемешать йогурт, сметану и уксус. Добавить к ним измельченный рокфор и рубленую петрушку.Все ингредиенты соединить и заправить соусом. Посолить, поперчить и подавать к столу.Как выбрать и хранитьПри выборе порошкового продукта важно обратить внимание, чтобы среди ингредиентов не было ячневой муки, молотого овса или ржи. При этом в составе допускаются имбирь, шиповник, мед, лимон. Упаковка предпочтительней металлизированная, так как цикорий не любит влагу. Внутри не должно быть твердых комков, которые являются признаком некачественного продукта. Если от продукта исходит резкий запах, значит, в состав добавлены ароматизаторы.Хранить порошковый цикорий дома нужно в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Срок годности — от 12 до 18 месяцев.В жидкообразном цикории сохраняется наивысший уровень концентрации полезных веществ. Срок годности продукта в жидком виде — 12 месяцев.Как правильно употреблятьМаксимальная суточная доза порошка цикория — не более 1,5-2 столовых ложек измельченного корня. При этом 1 чайная ложка порошкового продукта сопоставима с половиной чайной ложки жидкого концентрата.Готовят напиток следующим образом: чайную ложку порошка заливают горячей водой в количестве 200 мл и перемешивают до полного растворения.Рекомендуется пить напиток не более двух раз в день.

https://radiosputnik.ria.ru/20190705/1556232555.html

https://ria.ru/20201126/produkty-1586458254.html

https://ria.ru/20200903/kofe-1576686547.html

https://ria.ru/20200116/1563499241.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191206/1562022939.html

россия

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), россия, витамины, средиземное море, кулинария, растения, питание, общество