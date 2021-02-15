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Белорусскому оппозиционеру Цепкало инкриминированы три эпизода по взяткам
Белорусскому оппозиционеру Цепкало инкриминированы три эпизода по взяткам
Экс-претенденту на пост президента Белоруссии, оппозиционному политику Валерию Цепкало инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере, в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:30
2021-02-15T16:48
валерий цепкало
здоровье - общество
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Экс-претенденту на пост президента Белоруссии, оппозиционному политику Валерию Цепкало инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере, в этой связи Генпрокуратура республики направила Латвии просьбу о его выдаче, сообщила в понедельник пресс-служба ГП.Одиннадцатого февраля глава белорусского Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, что Минск направил компетентным органам Латвии запрос на выдачу Цепкало. Он проживает в этой стране вместе с женой и двумя детьми."Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес генеральной прокуратуры Латвийской Республики просьбу о выдаче Цепкало Валерия Вильямовича для привлечения к уголовной ответственности. Уголовное дело в отношении Цепкало В.В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Согласно УК республики, Цепкало грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.При этом, как указали в пресс-службе ГП, основой для двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере между Минском и Ригой является договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года.Цепкало в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, после чего выехал за пределы страны. В августе Цепкало сообщал РИА Новости, что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск, однако официально в Минске это не подтверждали.Между тем ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.В 2014-2015 годах между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле 2020 года Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/tsepkalo-1596594156.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/belorussiya-1597508556.html
https://ria.ru/20210215/belorussiya-1597491144.html
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валерий цепкало, здоровье - общество, белоруссия, в мире

Белорусскому оппозиционеру Цепкало инкриминированы три эпизода по взяткам

16:30 15.02.2021 (обновлено: 16:48 15.02.2021)
 
© AP Photo / Sergei GritsБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Минске
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Минске - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Экс-претенденту на пост президента Белоруссии, оппозиционному политику Валерию Цепкало инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере, в этой связи Генпрокуратура республики направила Латвии просьбу о его выдаче, сообщила в понедельник пресс-служба ГП.
Одиннадцатого февраля глава белорусского Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, что Минск направил компетентным органам Латвии запрос на выдачу Цепкало. Он проживает в этой стране вместе с женой и двумя детьми.
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Белоруссия потребует от Латвии экстрадиции оппозиционера Цепкало
"Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес генеральной прокуратуры Латвийской Республики просьбу о выдаче Цепкало Валерия Вильямовича для привлечения к уголовной ответственности. Уголовное дело в отношении Цепкало В.В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Согласно УК республики, Цепкало грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
При этом, как указали в пресс-службе ГП, основой для двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере между Минском и Ригой является договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года.
Цепкало в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, после чего выехал за пределы страны. В августе Цепкало сообщал РИА Новости, что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск, однако официально в Минске это не подтверждали.
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Между тем ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
В 2014-2015 годах между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле 2020 года Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий.
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