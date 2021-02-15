Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/trud-1597474691.html
Минтруд заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда
Минтруд заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда
Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщили РИА Новости в Минтруде. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:43
2021-02-15T07:43
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155520/55/1555205589_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a101ac7207ee087636c0598968be5c0.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщили РИА Новости в Минтруде.В министерстве отметили, что число россиян, официально зарегистрированных безработными, в настоящее время составляет менее 2,5 миллионов. Это на 1,2 миллиона меньше, чем в сентябре прошлого года."Стабилизации ситуации на рынке идет постепенно. О постепенной стабилизации на рынке труда свидетельствуют и данные Росстата", - говорится в сообщении.По данным Росстата, в январе 2020 года безработица в РФ составила 4,7%, в феврале – 4,6%, в марте – 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне – 6,2%, в июле – 6,3%, в августе – 6,4%, в сентябре и октябре – 6,3%, в ноябре – 6,1%, а в декабре – 5,9%.
https://ria.ru/20201114/rabota-1584587618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155520/55/1555205589_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_485dc0bd066010c475e12ce97746394e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Минтруд заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда

07:43 15.02.2021
 
© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Depositphotos / V.Anisimov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщили РИА Новости в Минтруде.
В министерстве отметили, что число россиян, официально зарегистрированных безработными, в настоящее время составляет менее 2,5 миллионов. Это на 1,2 миллиона меньше, чем в сентябре прошлого года.
"Стабилизации ситуации на рынке идет постепенно. О постепенной стабилизации на рынке труда свидетельствуют и данные Росстата", - говорится в сообщении.
По данным Росстата, в январе 2020 года безработица в РФ составила 4,7%, в феврале – 4,6%, в марте – 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне – 6,2%, в июле – 6,3%, в августе – 6,4%, в сентябре и октябре – 6,3%, в ноябре – 6,1%, а в декабре – 5,9%.
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября 2020, 09:04
Эксперты оценили влияние второй волны COVID-19 на российский рынок труда
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
Лента новостейМолния