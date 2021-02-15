https://ria.ru/20210215/trud-1597474691.html
Минтруд заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда
Минтруд заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда
Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщили РИА Новости в Минтруде. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:43
2021-02-15T07:43
2021-02-15T07:43
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщили РИА Новости в Минтруде.В министерстве отметили, что число россиян, официально зарегистрированных безработными, в настоящее время составляет менее 2,5 миллионов. Это на 1,2 миллиона меньше, чем в сентябре прошлого года."Стабилизации ситуации на рынке идет постепенно. О постепенной стабилизации на рынке труда свидетельствуют и данные Росстата", - говорится в сообщении.По данным Росстата, в январе 2020 года безработица в РФ составила 4,7%, в феврале – 4,6%, в марте – 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне – 6,2%, в июле – 6,3%, в августе – 6,4%, в сентябре и октябре – 6,3%, в ноябре – 6,1%, а в декабре – 5,9%.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Ситуация на рынке труда в России
постепенно стабилизируется, об этом свидетельствуют данные Росстата
, сообщили РИА Новости в Минтруде.
В министерстве отметили, что число россиян, официально зарегистрированных безработными, в настоящее время составляет менее 2,5 миллионов. Это на 1,2 миллиона меньше, чем в сентябре прошлого года.
"Стабилизации ситуации на рынке идет постепенно. О постепенной стабилизации на рынке труда свидетельствуют и данные Росстата", - говорится в сообщении.
По данным Росстата, в январе 2020 года безработица в РФ составила 4,7%, в феврале – 4,6%, в марте – 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне – 6,2%, в июле – 6,3%, в августе – 6,4%, в сентябре и октябре – 6,3%, в ноябре – 6,1%, а в декабре – 5,9%.