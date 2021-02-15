https://ria.ru/20210215/teplosnabzhenie-1597575530.html

Аварийных отключений из-за морозов в Москве не было

Аварийных отключений из-за морозов в Москве не было

Никаких аварийных отключений из-за морозов в Москве не было, система теплоснабжения готова к работе, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:45

2021-02-15T17:45

2021-02-15T17:45

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Никаких аварийных отключений из-за морозов в Москве не было, система теплоснабжения готова к работе, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Бирюков рассказал, что с начала сильного снегопада в Москве на снегосплавные пункты перемещено около 10 миллионов кубометров снега. Он отметил, что коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия аномального снегопада, за двое суток в столице выпало 35 сантиметров снега.

москва

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2021

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Природный катаклизм: московские службы ликвидируют последствия снегопада Городские службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, взяли под особый контроль очистку кровель и выступающих элементов фасадов зданий, сообщает городское хозяйство Москвы в Telegram. Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме 2021-02-15T17:45 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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