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Аварийных отключений из-за морозов в Москве не было
Аварийных отключений из-за морозов в Москве не было
Никаких аварийных отключений из-за морозов в Москве не было, система теплоснабжения готова к работе, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:45
2021-02-15T17:45
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Никаких аварийных отключений из-за морозов в Москве не было, система теплоснабжения готова к работе, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Бирюков рассказал, что с начала сильного снегопада в Москве на снегосплавные пункты перемещено около 10 миллионов кубометров снега. Он отметил, что коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия аномального снегопада, за двое суток в столице выпало 35 сантиметров снега.
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Природный катаклизм: московские службы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, взяли под особый контроль очистку кровель и выступающих элементов фасадов зданий, сообщает городское хозяйство Москвы в Telegram. Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме
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видео, петр бирюков, москва, общество
Аварийных отключений из-за морозов в Москве не было
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Никаких аварийных отключений из-за морозов в Москве не было, система теплоснабжения готова к работе, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".
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Аварийных отключений из-за морозов в Москве не было

17:45 15.02.2021
 
© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Depositphotos / Belchonock
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Никаких аварийных отключений из-за морозов в Москве не было, система теплоснабжения готова к работе, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Бирюков рассказал, что с начала сильного снегопада в Москве на снегосплавные пункты перемещено около 10 миллионов кубометров снега. Он отметил, что коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия аномального снегопада, за двое суток в столице выпало 35 сантиметров снега.

Мы работали на температуре до минус 20, сегодня наша система готова к тому, чтобы начиная с сегодняшней ночи подавать тепло в жилые дома, объекты социальной сферы, всем потребителям. Мощности у города есть, и надо сказать, что прошедший период мы прошли нормально, без отключений, надеюсь так и будет дальше.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Петр Бирюков
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
 
Петр БирюковМоскваОбщество
 
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