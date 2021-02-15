https://ria.ru/20210215/taksist-1597499981.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца

Мосгорсуд оставил в СИЗО таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца

Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест таксиста, обвиняемого в "применении насилия" к росгвардейцу на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:41

2021-02-15T11:41

2021-02-15T11:41

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

дмитрий медведев

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест таксиста, обвиняемого в "применении насилия" к росгвардейцу на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде."Пятнадцатого февраля Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда в отношении Валерия Евсина", - сказала собеседница агентства.Как рассказал РИА Новости ранее адвокат Евсина Максим Пашков, его подзащитный - водитель такси, который, по данным следствия, бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии.На допросе он признал, что "поддался неконтролируемым эмоциям", добавил защитник. По уголовному делу ему грозит реальный срок заключения.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210211/boeviki-1596983899.html

https://ria.ru/20210210/aktsiya-1596820465.html

россия

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2021

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий медведев, московский городской суд, происшествия