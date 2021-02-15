https://ria.ru/20210215/taksist-1597499981.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца
Мосгорсуд оставил в СИЗО таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца
Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест таксиста, обвиняемого в "применении насилия" к росгвардейцу на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:41
2021-02-15T11:41
2021-02-15T11:41
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий медведев
московский городской суд
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594920689_0:397:2936:2048_1920x0_80_0_0_dc70fab4afd421ff9140697fd0f2cd90.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест таксиста, обвиняемого в "применении насилия" к росгвардейцу на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде."Пятнадцатого февраля Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда в отношении Валерия Евсина", - сказала собеседница агентства.Как рассказал РИА Новости ранее адвокат Евсина Максим Пашков, его подзащитный - водитель такси, который, по данным следствия, бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии.На допросе он признал, что "поддался неконтролируемым эмоциям", добавил защитник. По уголовному делу ему грозит реальный срок заключения.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210211/boeviki-1596983899.html
https://ria.ru/20210210/aktsiya-1596820465.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594920689_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_a55d98f2e4a555633aec2e17b61bd708.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий медведев, московский городской суд, происшествия