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Мосгорсуд оставил в СИЗО таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца
Мосгорсуд оставил в СИЗО таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца
Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест таксиста, обвиняемого в "применении насилия" к росгвардейцу на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:41
2021-02-15T11:41
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий медведев
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест таксиста, обвиняемого в "применении насилия" к росгвардейцу на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде."Пятнадцатого февраля Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда в отношении Валерия Евсина", - сказала собеседница агентства.Как рассказал РИА Новости ранее адвокат Евсина Максим Пашков, его подзащитный - водитель такси, который, по данным следствия, бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии.На допросе он признал, что "поддался неконтролируемым эмоциям", добавил защитник. По уголовному делу ему грозит реальный срок заключения.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210211/boeviki-1596983899.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий медведев, московский городской суд, происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца

11:41 15.02.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции на Театральной площади в Москве
Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу на арест таксиста, обвиняемого в "применении насилия" к росгвардейцу на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.
"Пятнадцатого февраля Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда в отношении Валерия Евсина", - сказала собеседница агентства.
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 14:15
Источник сообщил о подготовке боевиков для терактов на уличных акциях
Как рассказал РИА Новости ранее адвокат Евсина Максим Пашков, его подзащитный - водитель такси, который, по данным следствия, бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии.
На допросе он признал, что "поддался неконтролируемым эмоциям", добавил защитник. По уголовному делу ему грозит реальный срок заключения.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 14:05
Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января
По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Дмитрий МедведевМосковский городской судПроисшествия
 
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