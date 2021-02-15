https://ria.ru/20210215/stomatolog-1597572159.html
В Крыму ребенок проглотил иглу на приеме у стоматолога
В Крыму ребенок проглотил иглу на приеме у стоматолога
Уголовное дело возбуждено после сообщений в соцсетях и СМИ о том, что шестилетний ребенок проглотил иглу во время лечения зуба у стоматолога без лицензии в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:25
2021-02-15T17:25
2021-02-15T17:25
симферополь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после сообщений в соцсетях и СМИ о том, что шестилетний ребенок проглотил иглу во время лечения зуба у стоматолога без лицензии в Нижнегорском районе Крыма, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Установлено, что врач частной практики, который оказывал услуги без соответствующей лицензии, во время лечения зуба допустил попадание стоматологической иглы в пищевод шестилетнего ребенка, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой. Ребенок был госпитализирован в медучреждение Симферополя, где ему оказали всю необходимую помощь, сообщили в ведомстве.Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана правовая оценка действий частного стоматолога.
https://ria.ru/20200108/1563183277.html
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симферополь, республика крым, происшествия