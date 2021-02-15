https://ria.ru/20210215/stomatolog-1597572159.html

В Крыму ребенок проглотил иглу на приеме у стоматолога

В Крыму ребенок проглотил иглу на приеме у стоматолога

Уголовное дело возбуждено после сообщений в соцсетях и СМИ о том, что шестилетний ребенок проглотил иглу во время лечения зуба у стоматолога без лицензии в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:25

2021-02-15T17:25

2021-02-15T17:25

симферополь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после сообщений в соцсетях и СМИ о том, что шестилетний ребенок проглотил иглу во время лечения зуба у стоматолога без лицензии в Нижнегорском районе Крыма, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Установлено, что врач частной практики, который оказывал услуги без соответствующей лицензии, во время лечения зуба допустил попадание стоматологической иглы в пищевод шестилетнего ребенка, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой. Ребенок был госпитализирован в медучреждение Симферополя, где ему оказали всю необходимую помощь, сообщили в ведомстве.Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана правовая оценка действий частного стоматолога.

https://ria.ru/20200108/1563183277.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, республика крым, происшествия