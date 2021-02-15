Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/stomatolog-1597572159.html
В Крыму ребенок проглотил иглу на приеме у стоматолога
В Крыму ребенок проглотил иглу на приеме у стоматолога
Уголовное дело возбуждено после сообщений в соцсетях и СМИ о том, что шестилетний ребенок проглотил иглу во время лечения зуба у стоматолога без лицензии в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:25
2021-02-15T17:25
симферополь
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574049651_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_62e1fbdc44e592a4f0e4e002924c708c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после сообщений в соцсетях и СМИ о том, что шестилетний ребенок проглотил иглу во время лечения зуба у стоматолога без лицензии в Нижнегорском районе Крыма, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Установлено, что врач частной практики, который оказывал услуги без соответствующей лицензии, во время лечения зуба допустил попадание стоматологической иглы в пищевод шестилетнего ребенка, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой. Ребенок был госпитализирован в медучреждение Симферополя, где ему оказали всю необходимую помощь, сообщили в ведомстве.Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана правовая оценка действий частного стоматолога.
https://ria.ru/20200108/1563183277.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574049651_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a8841deef351a3244c3e742c8149f268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, республика крым, происшествия

В Крыму ребенок проглотил иглу на приеме у стоматолога

17:25 15.02.2021
 
© Depositphotos / KzenonКабинет стоматолога
Кабинет стоматолога - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Depositphotos / Kzenon
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после сообщений в соцсетях и СМИ о том, что шестилетний ребенок проглотил иглу во время лечения зуба у стоматолога без лицензии в Нижнегорском районе Крыма, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
Установлено, что врач частной практики, который оказывал услуги без соответствующей лицензии, во время лечения зуба допустил попадание стоматологической иглы в пищевод шестилетнего ребенка, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой. Ребенок был госпитализирован в медучреждение Симферополя, где ему оказали всю необходимую помощь, сообщили в ведомстве.
Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана правовая оценка действий частного стоматолога.
Диагностический медицинский прибор в больнице - РИА Новости, 1920, 08.01.2020
8 января 2020, 12:33
В Казахстане девочка впала в кому после визита к стоматологу
 
СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
Лента новостейМолния