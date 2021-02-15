Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210215/sretenie-1597498406.html
Православные христиане отмечают Сретение Господне и День молодежи
Православные христиане отмечают Сретение Господне и День молодежи
Православные верующие в понедельник отмечают Сретение Господне, один из 12 главных церковных праздников, а также Всемирный день православной молодежи. Патриарх... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:32
2021-02-15T11:32
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564799134_0:105:1036:688_1920x0_80_0_0_86b6ff18dfe9d16201166c95e3c1c263.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Православные верующие в понедельник отмечают Сретение Господне, один из 12 главных церковных праздников, а также Всемирный день православной молодежи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.Слово "сретение" на старославянском языке означает "встреча", второе значение этого слова - "радость". Праздник был установлен в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Следуя ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там его, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон.По преданию, Симеон, когда переводил слова пророка Исаии о том, что дева родит сына, посчитал это ошибкой и захотел ее исправить, поменяв слово "дева" на "жена", после чего ему было откровение от Бога о том, что он не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами приход в мир Спасителя, родившегося от пресвятой Девы Марии.По данным церковных историков, первые упоминания об этом празднике встречаются еще в сочинениях христианских святых III и IV веков, торжественное же празднование Сретения Господня во всей Византийской империи было установлено в царствование императора Юстиниана в 542 году.Сретение традиционно совпадает с Всемирным днем православной молодежи, который отмечается с 1950-х годов. Этот праздник появился благодаря международной молодежной организации "Синдесмос", основанной в 1953 году во Франции, и сегодня его отмечают в разных поместных православных церквах. В РПЦ этот праздник был официально установлен в 2002 году, когда патриарх Алексий II выпустил соответствующее положение об учреждении Российского дня православной молодежи.По информации синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 15-20 февраля в городе Обнинске Калужской области пройдет XVI Международный православный Сретенский кинофестиваль "Встреча", приуроченный к празднику. В этом году в конкурсной программе фестиваля примут участие более 70 фильмов из 13 стран, в жюри конкурсной программы вошли известные кинематографисты России, Азербайджана, Армении, Болгарии и других стран."Целью кинофестиваля является представление православного образа жизни средствами киноискусства, как в России, так и в странах, где православие является неотъемлемой частью культуры", - отметили в синодальном отделе. Нынешний фестиваль будет посвящен памяти его создателя и президента монахини Софии (Ищенко), скоропостижно скончавшейся 17 октября на 72-м году жизни.
https://ria.ru/20180120/1512976389.html
https://ria.ru/20210210/nevskiy-1596881942.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564799134_232:118:992:688_1920x0_80_0_0_6c2c469097a749181eb07088162c501c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Православные христиане отмечают Сретение Господне и День молодежи

11:32 15.02.2021
 
© Public domain Сретение Господне
Сретение Господне - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Православные верующие в понедельник отмечают Сретение Господне, один из 12 главных церковных праздников, а также Всемирный день православной молодежи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
Слово "сретение" на старославянском языке означает "встреча", второе значение этого слова - "радость". Праздник был установлен в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Следуя ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там его, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон.
По преданию, Симеон, когда переводил слова пророка Исаии о том, что дева родит сына, посчитал это ошибкой и захотел ее исправить, поменяв слово "дева" на "жена", после чего ему было откровение от Бога о том, что он не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами приход в мир Спасителя, родившегося от пресвятой Девы Марии.
Верующие у гробницы Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 20.01.2018
20 января 2018, 08:00Религия и мировоззрение
От зачатия до страшной смерти: праздники и загадки Иоанна Крестителя
По данным церковных историков, первые упоминания об этом празднике встречаются еще в сочинениях христианских святых III и IV веков, торжественное же празднование Сретения Господня во всей Византийской империи было установлено в царствование императора Юстиниана в 542 году.
Сретение традиционно совпадает с Всемирным днем православной молодежи, который отмечается с 1950-х годов. Этот праздник появился благодаря международной молодежной организации "Синдесмос", основанной в 1953 году во Франции, и сегодня его отмечают в разных поместных православных церквах. В РПЦ этот праздник был официально установлен в 2002 году, когда патриарх Алексий II выпустил соответствующее положение об учреждении Российского дня православной молодежи.
По информации синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 15-20 февраля в городе Обнинске Калужской области пройдет XVI Международный православный Сретенский кинофестиваль "Встреча", приуроченный к празднику. В этом году в конкурсной программе фестиваля примут участие более 70 фильмов из 13 стран, в жюри конкурсной программы вошли известные кинематографисты России, Азербайджана, Армении, Болгарии и других стран.
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 18:27Религия и мировоззрение
РПЦ запустила портал, посвященный 800-летию Александра Невского
"Целью кинофестиваля является представление православного образа жизни средствами киноискусства, как в России, так и в странах, где православие является неотъемлемой частью культуры", - отметили в синодальном отделе. Нынешний фестиваль будет посвящен памяти его создателя и президента монахини Софии (Ищенко), скоропостижно скончавшейся 17 октября на 72-м году жизни.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
Лента новостейМолния