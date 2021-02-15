https://ria.ru/20210215/sretenie-1597498406.html

Православные христиане отмечают Сретение Господне и День молодежи

Православные христиане отмечают Сретение Господне и День молодежи

Православные верующие в понедельник отмечают Сретение Господне, один из 12 главных церковных праздников, а также Всемирный день православной молодежи. Патриарх... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:32

2021-02-15T11:32

2021-02-15T11:32

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Православные верующие в понедельник отмечают Сретение Господне, один из 12 главных церковных праздников, а также Всемирный день православной молодежи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.Слово "сретение" на старославянском языке означает "встреча", второе значение этого слова - "радость". Праздник был установлен в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Следуя ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там его, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон.По преданию, Симеон, когда переводил слова пророка Исаии о том, что дева родит сына, посчитал это ошибкой и захотел ее исправить, поменяв слово "дева" на "жена", после чего ему было откровение от Бога о том, что он не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами приход в мир Спасителя, родившегося от пресвятой Девы Марии.По данным церковных историков, первые упоминания об этом празднике встречаются еще в сочинениях христианских святых III и IV веков, торжественное же празднование Сретения Господня во всей Византийской империи было установлено в царствование императора Юстиниана в 542 году.Сретение традиционно совпадает с Всемирным днем православной молодежи, который отмечается с 1950-х годов. Этот праздник появился благодаря международной молодежной организации "Синдесмос", основанной в 1953 году во Франции, и сегодня его отмечают в разных поместных православных церквах. В РПЦ этот праздник был официально установлен в 2002 году, когда патриарх Алексий II выпустил соответствующее положение об учреждении Российского дня православной молодежи.По информации синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 15-20 февраля в городе Обнинске Калужской области пройдет XVI Международный православный Сретенский кинофестиваль "Встреча", приуроченный к празднику. В этом году в конкурсной программе фестиваля примут участие более 70 фильмов из 13 стран, в жюри конкурсной программы вошли известные кинематографисты России, Азербайджана, Армении, Болгарии и других стран."Целью кинофестиваля является представление православного образа жизни средствами киноискусства, как в России, так и в странах, где православие является неотъемлемой частью культуры", - отметили в синодальном отделе. Нынешний фестиваль будет посвящен памяти его создателя и президента монахини Софии (Ищенко), скоропостижно скончавшейся 17 октября на 72-м году жизни.

https://ria.ru/20180120/1512976389.html

https://ria.ru/20210210/nevskiy-1596881942.html

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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь