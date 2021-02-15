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В правительстве Германии назвали сопровождавших Навального в Берлин
В правительстве Германии назвали сопровождавших Навального в Берлин
Правительство ФРГ утверждает, что Алексея Навального сопровождали в Берлин только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:35
2021-02-15T19:19
юлия навальная
россия
алексей навальный
владимир путин
германия
в мире
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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ утверждает, что Алексея Навального сопровождали в Берлин только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш."Помимо Алексея Навального, его жена Юлия Навальная и его пресс-секретарь Кира Ярмыш летели рейсом из Омска в Берлин, которым они въехали в ФРГ", - говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.На вопрос о том, не были ли спутницы Навального отравлены тем же веществом, что и он, в правительстве ФРГ ответили отрицательно. "Нет. На момент получения неопровержимых доказательств отравления Алексея Навального химическим нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", при соответствующем воздействии у этих людей уже должны были быть аналогичные симптомы отравления", - говорится в документе.Отвечая на вопрос, была ли опрошена ведомствами ФРГ соратница Навального Мария Певчих, в кабмине заявили, что "правительству ничего не известно о визитах госпожи Певчих".В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html
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юлия навальная, россия, алексей навальный, владимир путин, германия, в мире

В правительстве Германии назвали сопровождавших Навального в Берлин

15:35 15.02.2021 (обновлено: 19:19 15.02.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberМашина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ утверждает, что Алексея Навального сопровождали в Берлин только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш.
"Помимо Алексея Навального, его жена Юлия Навальная и его пресс-секретарь Кира Ярмыш летели рейсом из Омска в Берлин, которым они въехали в ФРГ", - говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
На вопрос о том, не были ли спутницы Навального отравлены тем же веществом, что и он, в правительстве ФРГ ответили отрицательно. "Нет. На момент получения неопровержимых доказательств отравления Алексея Навального химическим нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", при соответствующем воздействии у этих людей уже должны были быть аналогичные симптомы отравления", - говорится в документе.
Отвечая на вопрос, была ли опрошена ведомствами ФРГ соратница Навального Мария Певчих, в кабмине заявили, что "правительству ничего не известно о визитах госпожи Певчих".
Супруга Алексея Навального Юлия - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 08:00
Куда исчезла "лидер протеста"
В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Юлия НавальнаяРоссияАлексей НавальныйВладимир ПутинГерманияВ мире
 
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