https://ria.ru/20210215/soprovozhdavshie-1597544987.html

В правительстве Германии назвали сопровождавших Навального в Берлин

В правительстве Германии назвали сопровождавших Навального в Берлин

Правительство ФРГ утверждает, что Алексея Навального сопровождали в Берлин только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:35

2021-02-15T15:35

2021-02-15T19:19

юлия навальная

россия

алексей навальный

владимир путин

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576292281_0:31:2659:1527_1920x0_80_0_0_b0c177eadc8a3b22e01da3de8f33dd4c.jpg

БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ утверждает, что Алексея Навального сопровождали в Берлин только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш."Помимо Алексея Навального, его жена Юлия Навальная и его пресс-секретарь Кира Ярмыш летели рейсом из Омска в Берлин, которым они въехали в ФРГ", - говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.На вопрос о том, не были ли спутницы Навального отравлены тем же веществом, что и он, в правительстве ФРГ ответили отрицательно. "Нет. На момент получения неопровержимых доказательств отравления Алексея Навального химическим нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", при соответствующем воздействии у этих людей уже должны были быть аналогичные симптомы отравления", - говорится в документе.Отвечая на вопрос, была ли опрошена ведомствами ФРГ соратница Навального Мария Певчих, в кабмине заявили, что "правительству ничего не известно о визитах госпожи Певчих".В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.

https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597181384.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия навальная, россия, алексей навальный, владимир путин, германия, в мире