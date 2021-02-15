В правительстве Германии назвали сопровождавших Навального в Берлин
15:35 15.02.2021 (обновлено: 19:19 15.02.2021)
© AP Photo / Markus SchreiberМашина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ утверждает, что Алексея Навального сопровождали в Берлин только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш.
"Помимо Алексея Навального, его жена Юлия Навальная и его пресс-секретарь Кира Ярмыш летели рейсом из Омска в Берлин, которым они въехали в ФРГ", - говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
На вопрос о том, не были ли спутницы Навального отравлены тем же веществом, что и он, в правительстве ФРГ ответили отрицательно. "Нет. На момент получения неопровержимых доказательств отравления Алексея Навального химическим нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", при соответствующем воздействии у этих людей уже должны были быть аналогичные симптомы отравления", - говорится в документе.
Отвечая на вопрос, была ли опрошена ведомствами ФРГ соратница Навального Мария Певчих, в кабмине заявили, что "правительству ничего не известно о визитах госпожи Певчих".
Вчера, 08:00Куда исчезла "лидер протеста"
В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.