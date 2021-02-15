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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210215/snos-1597523870.html
Бывшую туберкулезную больницу в Подольске снесут в марте
Бывшую туберкулезную больницу в Подольске снесут в марте
Снос бывшего здания туберкулезной больницы в городском округе Подольск Московской области завершат в феврале-марте текущего года, сообщил глава округа Николай... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:34
2021-02-15T14:34
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
подольск
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Снос бывшего здания туберкулезной больницы в городском округе Подольск Московской области завершат в феврале-марте текущего года, сообщил глава округа Николай Пестов.Летом 2019 года, жители городского округа Подольск обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой снести здание бывшей туберкулезной больницы."В настоящее время проводится анализ на предмет загрязнения микробактериями туберкулеза, без данной работы снос производить нельзя. Стоимость работ по сносу составит 37,6 миллиона рублей. Ориентировочный срок выполнения работ февраль-март", - сказал Пестов в ходе заседания правительства региона.По его словам, после сноса пройдут общественные слушания по утверждению проекта зоны отдыха."Если всем мероприятия реализовать, то в 2022 году мы сможем организовать хорошую зону отдыха", - добавил Пестов.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), подольск

Бывшую туберкулезную больницу в Подольске снесут в марте

14:34 15.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСнос здания
Снос здания - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Снос бывшего здания туберкулезной больницы в городском округе Подольск Московской области завершат в феврале-марте текущего года, сообщил глава округа Николай Пестов.
Летом 2019 года, жители городского округа Подольск обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой снести здание бывшей туберкулезной больницы.
"В настоящее время проводится анализ на предмет загрязнения микробактериями туберкулеза, без данной работы снос производить нельзя. Стоимость работ по сносу составит 37,6 миллиона рублей. Ориентировочный срок выполнения работ февраль-март", - сказал Пестов в ходе заседания правительства региона.
По его словам, после сноса пройдут общественные слушания по утверждению проекта зоны отдыха.
"Если всем мероприятия реализовать, то в 2022 году мы сможем организовать хорошую зону отдыха", - добавил Пестов.
Открытие станции Подольск МЦД-2 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Подольск
 
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