https://ria.ru/20210215/sneg-1597607963.html

Заммэра Москвы рассказал о новых методиках вывоза снега

Заммэра Москвы рассказал о новых методиках вывоза снега

2021-02-15T22:00

2021-02-15T22:00

2021-02-15T22:00

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Около 12 миллионов кубометров снега переместили с улиц Москвы, где в минувшие несколько дней шел сильный снегопад, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Коммунальные службы продолжают очистку Москвы после снегопада, обрушившегося на город в прошлую пятницу и выходные. Высота снега составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра). Ранее заммэра говорил, что в работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники."Необходимо отметить, что в текущем году в такой обильный снегопад применены новые методики временного складирования снега, перемещения снега, переброски и, конечно, вывоз на снегосплавные пункты. С начала снегопада около 12 миллионов кубометров снега с московских улиц перемещено, переброшено на газонную часть или же вывезено на снегосплавные пункты", - рассказал Бирюков.Он отметил, что уборка города продолжается.

https://ria.ru/20210215/sneg-1597607487.html

https://ria.ru/20201126/uborka-snega-1586455905.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество