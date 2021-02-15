https://ria.ru/20210215/sneg-1597594353.html

В Антарктиде возле украинской станции "зацвел" снег

В Антарктиде возле украинской станции "зацвел" снег

Рядом с украинской станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде "зацвел" снег, он приобрел зеленый и малиновый оттенок, сообщила пресс-служба Национального... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T19:31

2021-02-15T19:31

2021-02-15T19:31

антарктида

кембридж (массачусетс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565158480_0:67:1290:793_1920x0_80_0_0_9bf6beb0d09b0bc0886ea9cd5912929b.jpg

КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Рядом с украинской станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде "зацвел" снег, он приобрел зеленый и малиновый оттенок, сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра."В конце антарктического лета в районе нашей станции "Академик Вернадский" наблюдается такое явление, как "цветение" снега. В этом году снег снова изменил цвет: вместо белого стал зеленым и малиновым. Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей", - сообщил центр в Facebook.Отмечается, что эти водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать. Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный - каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей."Цветение снега" способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние ускоряется."В прошлом году информация о малиновом снеге у украинской станции обошла не только все украинские, но и мировые медиа и научные паблики. Благодаря такой популярности эту новость увидели ученые из британского Университета Кембриджа и предложили НАНЦ совместное исследование: определить, какая площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом", - цитирует пресс-служба директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого.Центр и университет скоро планируют начать исследование, оно будет происходить через верификацию на месте спутниковых снимков. Подчеркивается, что результаты этой работы позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления.

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/frantsiya-1596328893.html

антарктида

кембридж (массачусетс)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антарктида, кембридж (массачусетс)