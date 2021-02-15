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Снег с подмосковных дорог вывезут до четверга
Снег с подмосковных дорог вывезут до четверга
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил о планах вывезти снег с подмосковных дорог до 18 февраля. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:40
2021-02-15T13:40
2021-02-15T13:40
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил о планах вывезти снег с подмосковных дорог до 18 февраля.В ходе доклада он отметил, что в ходе проводимых работ на выходных, из 6 тысяч подъездов к населенным пунктам не были очищены только 60.Он добавил, что в некоторых муниципалитетах высота снежного покрова достигала 74 сантиметра, а всего было задействовано более 3 тысяч единиц техники."Были серьезные затруднения на дорогах. На некоторых участках ЦКАД люди стояли в пробке до 12 часов, при этом радует, что благодаря ответственности автомобилистов и работы ГИБДД у нас не было зафиксирован ни одного ДТП и смертей на дорогах", - добавил Гержик.
https://ria.ru/20210215/zhaloby-1597517037.html
московская область (подмосковье)
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алексей гержик, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
сообщил о планах вывезти снег с подмосковных дорог до 18 февраля.
В ходе доклада он отметил, что в ходе проводимых работ на выходных, из 6 тысяч подъездов к населенным пунктам не были очищены только 60.
"В течение суток мы должны завершить работу по проезжей части, шоссе, обочинам и тротуарам. Не позднее 18 февраля ставим задачу вывезти весь снег", - сказал Гержик в ходе заседания областного правительства.
Он добавил, что в некоторых муниципалитетах высота снежного покрова достигала 74 сантиметра, а всего было задействовано более 3 тысяч единиц техники.
"Были серьезные затруднения на дорогах. На некоторых участках ЦКАД люди стояли в пробке до 12 часов, при этом радует, что благодаря ответственности автомобилистов и работы ГИБДД у нас не было зафиксирован ни одного ДТП и смертей на дорогах", - добавил Гержик.