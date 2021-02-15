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Жириновский предложил установить Аленку рядом со своей скульптурой
Жириновский предложил установить Аленку рядом со своей скульптурой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил победителю аукциона по продаже памятника нововоронежской Аленке разместить ее на территории Института мировых... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:04
2021-02-15T18:09
ольга орлова
россия
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил победителю аукциона по продаже памятника нововоронежской Аленке разместить ее на территории Института мировых цивилизаций, чтобы она вместе со скульптурой самого Жириновского стала новым местом встреч влюбленных.Аукцион по продаже вызвавшего широкий резонанс арт-объекта "Аленушка" состоялся 15 февраля. Приобрести скульптуру изъявили желание четыре участника, начальная цена объекта составила 1 миллион рублей. В итоге аукцион завершился на 33-м шаге победой "участника №3", который предложил 2,6 миллиона рублей. Победителем аукциона стало частное лицо, сообщила РИА Новости организатор торгов Ольга Орлова."Просто владеть скульптурой бессмысленно. Она должна стоять на виду и привлекать внимание – для этого их и создают, на это рассчитывают авторы. Жаль, если Алёнка в итоге затеряется в каком-нибудь ангаре, в частной коллекции. Поэтому предлагаем владельцу разместить скульптуру во дворе Института мировых цивилизаций по соседству с моей скульптурой, которая вот уже несколько лет стоит там одиноко. Алёнка ведь тоже одинока, в родном Нововоронеже её все отвергли. Я бы в такую девушку мог влюбиться, так что наши скульптуры рядом друг с другом смотрелись бы очень гармонично", - сказал Жириновский РИА Новости.Кроме того, считает политик, это место могло бы притягивать одиноких людей, которые хотят познакомиться с кем-нибудь."Это стало бы новым местом притяжения и зарождения любви", - сказал политик.
https://ria.ru/20210215/alenka-1597557160.html
https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590363936.html
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ольга орлова, россия, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил установить Аленку рядом со своей скульптурой

18:04 15.02.2021 (обновлено: 18:09 15.02.2021)
 
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтактеПамятник Аленке
Памятник Аленке - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил победителю аукциона по продаже памятника нововоронежской Аленке разместить ее на территории Института мировых цивилизаций, чтобы она вместе со скульптурой самого Жириновского стала новым местом встреч влюбленных.
Аукцион по продаже вызвавшего широкий резонанс арт-объекта "Аленушка" состоялся 15 февраля. Приобрести скульптуру изъявили желание четыре участника, начальная цена объекта составила 1 миллион рублей. В итоге аукцион завершился на 33-м шаге победой "участника №3", который предложил 2,6 миллиона рублей. Победителем аукциона стало частное лицо, сообщила РИА Новости организатор торгов Ольга Орлова.
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"Просто владеть скульптурой бессмысленно. Она должна стоять на виду и привлекать внимание – для этого их и создают, на это рассчитывают авторы. Жаль, если Алёнка в итоге затеряется в каком-нибудь ангаре, в частной коллекции. Поэтому предлагаем владельцу разместить скульптуру во дворе Института мировых цивилизаций по соседству с моей скульптурой, которая вот уже несколько лет стоит там одиноко. Алёнка ведь тоже одинока, в родном Нововоронеже её все отвергли. Я бы в такую девушку мог влюбиться, так что наши скульптуры рядом друг с другом смотрелись бы очень гармонично", - сказал Жириновский РИА Новости.
Кроме того, считает политик, это место могло бы притягивать одиноких людей, которые хотят познакомиться с кем-нибудь.
"Это стало бы новым местом притяжения и зарождения любви", - сказал политик.
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