https://ria.ru/20210215/skulptura-1597579319.html

Жириновский предложил установить Аленку рядом со своей скульптурой

Жириновский предложил установить Аленку рядом со своей скульптурой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил победителю аукциона по продаже памятника нововоронежской Аленке разместить ее на территории Института мировых... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T18:04

2021-02-15T18:04

2021-02-15T18:09

ольга орлова

россия

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил победителю аукциона по продаже памятника нововоронежской Аленке разместить ее на территории Института мировых цивилизаций, чтобы она вместе со скульптурой самого Жириновского стала новым местом встреч влюбленных.Аукцион по продаже вызвавшего широкий резонанс арт-объекта "Аленушка" состоялся 15 февраля. Приобрести скульптуру изъявили желание четыре участника, начальная цена объекта составила 1 миллион рублей. В итоге аукцион завершился на 33-м шаге победой "участника №3", который предложил 2,6 миллиона рублей. Победителем аукциона стало частное лицо, сообщила РИА Новости организатор торгов Ольга Орлова."Просто владеть скульптурой бессмысленно. Она должна стоять на виду и привлекать внимание – для этого их и создают, на это рассчитывают авторы. Жаль, если Алёнка в итоге затеряется в каком-нибудь ангаре, в частной коллекции. Поэтому предлагаем владельцу разместить скульптуру во дворе Института мировых цивилизаций по соседству с моей скульптурой, которая вот уже несколько лет стоит там одиноко. Алёнка ведь тоже одинока, в родном Нововоронеже её все отвергли. Я бы в такую девушку мог влюбиться, так что наши скульптуры рядом друг с другом смотрелись бы очень гармонично", - сказал Жириновский РИА Новости.Кроме того, считает политик, это место могло бы притягивать одиноких людей, которые хотят познакомиться с кем-нибудь."Это стало бы новым местом притяжения и зарождения любви", - сказал политик.

https://ria.ru/20210215/alenka-1597557160.html

https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590363936.html

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ольга орлова, россия, владимир жириновский, общество