Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210215/serial-1597443091.html
Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж станут новыми "Мистер и миссис Смит"
Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж станут новыми "Мистер и миссис Смит"
Актер и музыкант Дональд Гловер и актриса Фиби Уоллер-Бридж исполнят главные роли в сериале по мотивам фильма "Мистер и миссис Смит", сообщила глава Amazon... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T01:26
2021-02-15T01:26
культура
кино и сериалы
новости культуры
брэд питт (уильям бредли)
анджелина джоли (войт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98440/56/984405616_0:45:943:575_1920x0_80_0_0_068af63049651a6c2c45e7e0ee7d685f.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Актер и музыкант Дональд Гловер и актриса Фиби Уоллер-Бридж исполнят главные роли в сериале по мотивам фильма "Мистер и миссис Смит", сообщила глава Amazon Studios Дженнифер Салки."Готовьтесь", - написала Салки в Instagram, прикрепив к сообщению скриншот новости о том, что Гловер и Уоллер-Бридж будут вместе работать над сериалом "Мистер и миссис Смит".Салки сообщила, что фильм выйдет на платформе Amazon Prime Video в 2022 году. Новый сериал будет продюсировать компания New Regency, которая выступала продюсером и оригинального фильма.Гловер и Уоллер-Бридж уже работали вместе в фильме "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", который вышел в 2018 году. Тогда Гловер играл персонажа Лэндо Калриссиана, а Фиби Уоллер-Бридж примерила на себя роль дроида L3-37.Фильм "Мистер и Миссис Смит" вышел на экраны в 2005 году. Главные роли в нем исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли.Выбранная исполнять главную роль в новом сериале Фиби Уоллер-Бридж является лауреатом премий "Эмми" и "Золотой глобус" за сериал "Дрянь", а ее напарник Дональд Гловер - лауреат "Золотого глобуса" за роль в сериале "Атланта", а также нескольких премий "Грэмми" за песню This Is America и клип к ней.
https://ria.ru/20210208/serialy-1596210738.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/98440/56/984405616_123:0:943:615_1920x0_80_0_0_eb574a3de979eefdbf797a1f8ca9bb8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)

Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж станут новыми "Мистер и миссис Смит"

01:26 15.02.2021
 
© 20th Century Fox (2005)Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
Кадр из фильма Мистер и миссис Смит - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© 20th Century Fox (2005)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Актер и музыкант Дональд Гловер и актриса Фиби Уоллер-Бридж исполнят главные роли в сериале по мотивам фильма "Мистер и миссис Смит", сообщила глава Amazon Studios Дженнифер Салки.
"Готовьтесь", - написала Салки в Instagram, прикрепив к сообщению скриншот новости о том, что Гловер и Уоллер-Бридж будут вместе работать над сериалом "Мистер и миссис Смит".
Салки сообщила, что фильм выйдет на платформе Amazon Prime Video в 2022 году. Новый сериал будет продюсировать компания New Regency, которая выступала продюсером и оригинального фильма.
Гловер и Уоллер-Бридж уже работали вместе в фильме "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", который вышел в 2018 году. Тогда Гловер играл персонажа Лэндо Калриссиана, а Фиби Уоллер-Бридж примерила на себя роль дроида L3-37.
© Фото : Lucasfilm LtdКадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории"
Кадр из фильма Хан Соло: Звездные войны. Истории - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Фото : Lucasfilm Ltd
Кадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории"
Фильм "Мистер и Миссис Смит" вышел на экраны в 2005 году. Главные роли в нем исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли.
Выбранная исполнять главную роль в новом сериале Фиби Уоллер-Бридж является лауреатом премий "Эмми" и "Золотой глобус" за сериал "Дрянь", а ее напарник Дональд Гловер - лауреат "Золотого глобуса" за роль в сериале "Атланта", а также нескольких премий "Грэмми" за песню This Is America и клип к ней.
Кадр из сериала Ванда/Вижн - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 08:00Культура
Есть ли женская дружба и что делает агент ФБР? Расскажут сериалы февраля
 
КультураКино и сериалыНовости культурыБрэд Питт (Уильям Бредли)Анджелина Джоли (Войт)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера
05:15Источник: в приморской колонии нашли мертвым осужденного за терроризм
05:10Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому
05:06Высота сугробов в Москве почти побила рекорд
04:48У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена
04:18Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
04:13Маск призвал крупных владельцев Dogecoin продать часть криптовалюты
03:50Во Владивостоке арестовали третьего нападавшего на полицейских на митинге
03:44В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"
03:34САНА: ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля
03:22Названы побочные эффекты популярного обезболивающего
03:07В РФ зарегистрировали тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2
03:03Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России
03:01Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий
02:55Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"
02:51Сирия отражает израильскую атаку на западный пригород Дамаска
02:27Москвичей предупредили об утренних морозах
02:21Вильфанд предупредил об аномальных морозах в европейской части России
02:16Названы валюты, которые слишком рискованно покупать
02:13Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года
Лента новостейМолния