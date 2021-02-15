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Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж станут новыми "Мистер и миссис Смит"
Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж станут новыми "Мистер и миссис Смит"
Актер и музыкант Дональд Гловер и актриса Фиби Уоллер-Бридж исполнят главные роли в сериале по мотивам фильма "Мистер и миссис Смит", сообщила глава Amazon... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T01:26
2021-02-15T01:26
2021-02-15T01:26
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брэд питт (уильям бредли)
анджелина джоли (войт)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Актер и музыкант Дональд Гловер и актриса Фиби Уоллер-Бридж исполнят главные роли в сериале по мотивам фильма "Мистер и миссис Смит", сообщила глава Amazon Studios Дженнифер Салки."Готовьтесь", - написала Салки в Instagram, прикрепив к сообщению скриншот новости о том, что Гловер и Уоллер-Бридж будут вместе работать над сериалом "Мистер и миссис Смит".Салки сообщила, что фильм выйдет на платформе Amazon Prime Video в 2022 году. Новый сериал будет продюсировать компания New Regency, которая выступала продюсером и оригинального фильма.Гловер и Уоллер-Бридж уже работали вместе в фильме "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", который вышел в 2018 году. Тогда Гловер играл персонажа Лэндо Калриссиана, а Фиби Уоллер-Бридж примерила на себя роль дроида L3-37.Фильм "Мистер и Миссис Смит" вышел на экраны в 2005 году. Главные роли в нем исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли.Выбранная исполнять главную роль в новом сериале Фиби Уоллер-Бридж является лауреатом премий "Эмми" и "Золотой глобус" за сериал "Дрянь", а ее напарник Дональд Гловер - лауреат "Золотого глобуса" за роль в сериале "Атланта", а также нескольких премий "Грэмми" за песню This Is America и клип к ней.
https://ria.ru/20210208/serialy-1596210738.html
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кино и сериалы, новости культуры, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Актер и музыкант Дональд Гловер и актриса Фиби Уоллер-Бридж исполнят главные роли в сериале по мотивам фильма "Мистер и миссис Смит", сообщила глава Amazon Studios Дженнифер Салки.
"Готовьтесь", - написала
Салки в Instagram, прикрепив к сообщению скриншот новости о том, что Гловер и Уоллер-Бридж будут вместе работать над сериалом "Мистер и миссис Смит".
Салки сообщила, что фильм выйдет на платформе Amazon Prime Video в 2022 году. Новый сериал будет продюсировать компания New Regency, которая выступала продюсером и оригинального фильма.
Гловер и Уоллер-Бридж уже работали вместе в фильме "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", который вышел в 2018 году. Тогда Гловер играл персонажа Лэндо Калриссиана, а Фиби Уоллер-Бридж примерила на себя роль дроида L3-37.
Фильм "Мистер и Миссис Смит" вышел на экраны в 2005 году. Главные роли в нем исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли.
Выбранная исполнять главную роль в новом сериале Фиби Уоллер-Бридж является лауреатом премий "Эмми" и "Золотой глобус" за сериал "Дрянь", а ее напарник Дональд Гловер - лауреат "Золотого глобуса" за роль в сериале "Атланта", а также нескольких премий "Грэмми" за песню This Is America и клип к ней.