https://ria.ru/20210215/serial-1597443091.html

Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж станут новыми "Мистер и миссис Смит"

Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж станут новыми "Мистер и миссис Смит"

Актер и музыкант Дональд Гловер и актриса Фиби Уоллер-Бридж исполнят главные роли в сериале по мотивам фильма "Мистер и миссис Смит", сообщила глава Amazon... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T01:26

2021-02-15T01:26

2021-02-15T01:26

культура

кино и сериалы

новости культуры

брэд питт (уильям бредли)

анджелина джоли (войт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/98440/56/984405616_0:45:943:575_1920x0_80_0_0_068af63049651a6c2c45e7e0ee7d685f.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Актер и музыкант Дональд Гловер и актриса Фиби Уоллер-Бридж исполнят главные роли в сериале по мотивам фильма "Мистер и миссис Смит", сообщила глава Amazon Studios Дженнифер Салки."Готовьтесь", - написала Салки в Instagram, прикрепив к сообщению скриншот новости о том, что Гловер и Уоллер-Бридж будут вместе работать над сериалом "Мистер и миссис Смит".Салки сообщила, что фильм выйдет на платформе Amazon Prime Video в 2022 году. Новый сериал будет продюсировать компания New Regency, которая выступала продюсером и оригинального фильма.Гловер и Уоллер-Бридж уже работали вместе в фильме "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", который вышел в 2018 году. Тогда Гловер играл персонажа Лэндо Калриссиана, а Фиби Уоллер-Бридж примерила на себя роль дроида L3-37.Фильм "Мистер и Миссис Смит" вышел на экраны в 2005 году. Главные роли в нем исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли.Выбранная исполнять главную роль в новом сериале Фиби Уоллер-Бридж является лауреатом премий "Эмми" и "Золотой глобус" за сериал "Дрянь", а ее напарник Дональд Гловер - лауреат "Золотого глобуса" за роль в сериале "Атланта", а также нескольких премий "Грэмми" за песню This Is America и клип к ней.

https://ria.ru/20210208/serialy-1596210738.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)