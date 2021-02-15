https://ria.ru/20210215/samarskiy-universitet-1597525601.html

Тренажер для операторов БПЛА, включающий VR, разработали в Самаре

Тренажер для операторов БПЛА, включающий VR, разработали в Самаре

Ученые Самарского университета разработали тренажер для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), объединяющий виртуальную реальность и реальный... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:03

2021-02-15T14:03

2021-02-15T14:03

наука

россия

самарский университет

университетская наука

навигатор абитуриента

технологии

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САМАРА, 15 фев - РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали тренажер для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), объединяющий виртуальную реальность и реальный дрон, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева разработали первый в России учебно-тренировочный комплекс для пилотов БПЛА, объединяющий в себе виртуальную реальность и реальный дрон", - говорится в релизе.По данным пресс-службы, разработка позволит обучающимся осваивать в безопасном режиме тонкости реального пилотирования того или иного дрона, не опасаясь повредить или разбить его.В учебно-тренировочном комплексе есть симулятор полета - виртуальная часть, в которой можно, глядя на монитор, управлять виртуальным дроном в самых разных локациях - например, в городе или на природе - и при различных погодных условиях. В учебных полетах на тренажере также участвует и настоящий дрон."Чтобы сделать его полет полностью безопасным, исключив всякую возможность повреждения БПЛА, разработчики придумали для дрона своего рода "детские ходунки" или, точнее сказать, "летунки": участвующий в полете дрон подвешивается в специальном кубе на конструкции "кольцо в кольце". Дрон находится в центре колец и может занимать любое положение, оставаясь при этом на месте", - сказано в релизе.По его словам, комплекс позволит обучающимся гораздо быстрее и проще осваивать учебный курс по подготовке операторов. "Они смогут в безопасном режиме отрабатывать на нем те навыки пилотирования, которые достаточно сложно изучить при полете на улице, в полевых условиях", - отметил Овакимян.Разработчики планируют сделать тренажер соответствующим ФГОС – федеральному государственному образовательному стандарту. Кроме того, в рамках проекта ученые подготовили заявки на два патента: на конструкцию куба, где размещается беспилотник, и на программное обеспечение - симулятор полета БПЛА.

https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии