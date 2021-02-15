В Кремле не стали комментировать интервью Ивана Сафронова
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать интервью обвиняемого в госизмене экс-журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
В понедельник газета "Коммерсант" опубликовала интервью с Сафроновым, в котором он отвечает на вопросы о ходе следствия и оценке собственной работы на предмет эпизодов, которые могли бы быть квалифицированы как госизмена.
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"Мы действительно видели это интервью, мы его читали, но я никак не могу его комментировать. Все-таки идет следствие. Еще раз повторяю, виновность или невиновность может определить только суд", - рассказал Песков журналистам.
Вопрос о том, устраивает ли президента работа ФСБ по этому делу, пресс-секретарь главы государства оставил без ответа: "Еще раз повторяю, я не могу это никак комментировать".
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.