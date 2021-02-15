https://ria.ru/20210215/safronov-1597528560.html

В Кремле не стали комментировать интервью Ивана Сафронова

В Кремле не стали комментировать интервью Ивана Сафронова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать интервью обвиняемого в госизмене экс-журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:09

2021-02-15T14:09

2021-02-15T14:09

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574428360_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_a499db4e613200591aa62e697db8ab01.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать интервью обвиняемого в госизмене экс-журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.В понедельник газета "Коммерсант" опубликовала интервью с Сафроновым, в котором он отвечает на вопросы о ходе следствия и оценке собственной работы на предмет эпизодов, которые могли бы быть квалифицированы как госизмена."Мы действительно видели это интервью, мы его читали, но я никак не могу его комментировать. Все-таки идет следствие. Еще раз повторяю, виновность или невиновность может определить только суд", - рассказал Песков журналистам.Вопрос о том, устраивает ли президента работа ФСБ по этому делу, пресс-секретарь главы государства оставил без ответа: "Еще раз повторяю, я не могу это никак комментировать".Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20210122/safronov-1594181287.html

https://ria.ru/20210121/safronov-1594037095.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, сша, происшествия