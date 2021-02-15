https://ria.ru/20210215/safronov-1597466783.html

Сафронов рассказал о контактах с его предполагаемым вербовщиком

Сафронов рассказал о контактах с его предполагаемым вербовщиком

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, рассказал в интервью "Коммерсанту" о знакомстве с чешским журналистом Мартином Ларишем,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T01:18

2021-02-15T01:18

2021-02-15T01:18

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иван павлов

дмитрий рогозин

сша

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, рассказал в интервью "Коммерсанту" о знакомстве с чешским журналистом Мартином Ларишем, которого СМИ называли его возможным вербовщиком.По словам Сафронова, он впервые повстречался с Ларишем примерно в 2010 году, когда тот работал корреспондентом чешской газеты в Москве. "У нас были нормальные приятельские отношения двух коллег. Мы обсуждали международные отношения, политику и так далее, как правило за кружкой пива", - заявил он.Экс-журналист рассказал, что в 2012 году их общение прервалось, так как Лариш вернулся на родину, при этом они лишь изредка переписывались в соцсетях. Следующая их встреча, по словам Сафронова, произошла в 2016 году, когда он поехал на выходные в Прагу."С тех пор мы стали более регулярно видеться. Эти встречи я не скрывал. Иногда мы путешествовали по Европе в большой компании молодых людей. Были в Хорватии, Испании. В 2018 году снова в Чехии: у Мартина была свадьба, и я был в числе приглашенных. Последний раз мы виделись в Германии — на этот раз я пригласил его на свой день рождения, который отмечал в Берлине всей своей семьей", - сообщил бывший журналист.Он добавил, что в 2017 году Лариш уволился с работы и решил создать собственный интернет-проект, деятельность которого заключалась в организации рассылки среди подписчиков дайджеста СМИ и аналитических материалов. Как заявил Сафронов, Лариш попросил помочь ему в раскрутке проекта, на что он ответил согласием."Я писал для него не более одного-двух материалов в месяц. Темы базировались на актуальной, публично обсуждавшейся в тот период времени информации. Мартин направлял мне список тех тем, которые он хотел освещать в своем агентстве. Если я мог что-то написать, то писал, если нет — то нет", - рассказал советник главы "Роскосмоса".По его словам, помощь не оплачивалась, а подготавливаемые им материалы состояли из "компиляции сведений из открытых источников". В октябре прошлого года адвокат Иван Павлов сообщал РИА Новости, что в материалах дела Сафронова появилось имя человека, которого следствие считает вербовщиком обвиняемого. При этом само имя он тогда не назвал. До этого в СМИ появлялась информация о том, что Сафронов с 2012 года дружит с чешским коллегой-журналистом Мартином Ларишем. Как заявлял Павлов, Лариша следует допросить в качестве свидетеля по делу.Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20210214/pismo-1597412951.html

https://ria.ru/20201229/safronov-1591475928.html

https://ria.ru/20210121/safronov-1594037095.html

россия

сша

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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, дмитрий рогозин, сша, происшествия