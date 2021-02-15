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https://ria.ru/20210215/rubik-1597528717.html
В Иваново прошла выставка мозаик из кубиков Рубика 13-летнего школьника
В Иваново прошла выставка мозаик из кубиков Рубика 13-летнего школьника
В Иваново в минувшие выходные прошла выставка необычных мозаик. Их создал за год школьник из Иванова Андрей Маслов – единственный русскоязычный амбассадор... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:47
2021-02-15T20:47
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Иваново в минувшие выходные прошла выставка необычных мозаик. Их создал за год школьник из Иванова Андрей Маслов – единственный русскоязычный амбассадор кубика Рубика. За время пандемии он серьезно увлекся созданием художественных произведений из знаменитых головоломок венгерского изобретателя. В ноябре 2020 года эксперты книги рекордов Гиннесса зафиксировали его достижение — Андрей пробежал сто метров за 20,91 секунду, успев собрать за это время кубик. Самые яркие достижения юного рекордсмена, его проекты и планы – в фотоленте РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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60
новости культуры, выставки, рэйф файнс, иваново, фото, фото

В Иваново прошла выставка мозаик из кубиков Рубика 13-летнего школьника

20:47 15.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Иваново в минувшие выходные прошла выставка необычных мозаик. Их создал за год школьник из Иванова Андрей Маслов – единственный русскоязычный амбассадор кубика Рубика. За время пандемии он серьезно увлекся созданием художественных произведений из знаменитых головоломок венгерского изобретателя. В ноябре 2020 года эксперты книги рекордов Гиннесса зафиксировали его достижение — Андрей пробежал сто метров за 20,91 секунду, успев собрать за это время кубик. Самые яркие достижения юного рекордсмена, его проекты и планы – в фотоленте РИА Новости
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Изображение Юрия Гагарина – первая работа, которую Андрей сделал из кубиков Рубика в прошлом году перед Днем космонавтики 12 апреля.

Изображение космонавта Юрия Гагарина, выполненное из кубиков Рубика школьником Андреем Масловым, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иванове
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Изображение Юрия Гагарина – первая работа, которую Андрей сделал из кубиков Рубика в прошлом году перед Днем космонавтики 12 апреля.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Выставка длилась всего два дня и была ориентирована не на широкого зрителя, а на дизайнеров, художников и сотрудников музеев. Там Андрей в режиме реального времени собирал двустороннюю мозаику. Заранее он подготовил около 60 формул, которые затем использовал. Специально для выставки была изготовлена рамка, чтобы надежно удерживать кубики. В основе рисунка — узоры на тканях с фабрики Гандурина из знаменитого Музея ивановского ситца.

Выставка работ А. Маслова из кубиков Рубика
2 из 10

Выставка длилась всего два дня и была ориентирована не на широкого зрителя, а на дизайнеров, художников и сотрудников музеев. Там Андрей в режиме реального времени собирал двустороннюю мозаику. Заранее он подготовил около 60 формул, которые затем использовал. Специально для выставки была изготовлена рамка, чтобы надежно удерживать кубики. В основе рисунка — узоры на тканях с фабрики Гандурина из знаменитого Музея ивановского ситца.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Сборкой кубика Рубика Андрей увлекся в десятилетнем возрасте – три года назад. За это время он запатентовал два изобретения: тактильные стикеры для сборки кубика наощупь и магнитные пятнашки для скоростной сборки.

Рекордсмен по скорости сборки кубика Рубика - школьник Андрей Маслов собирает картину на своей выставке, открывшейся в пространстве NIMLOFT, в Иванове
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Сборкой кубика Рубика Андрей увлекся в десятилетнем возрасте – три года назад. За это время он запатентовал два изобретения: тактильные стикеры для сборки кубика наощупь и магнитные пятнашки для скоростной сборки.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Дмитрий Маслов предложил сыну собрать портрет Виктора Цоя. Его основная особенность: "перевернутая" техника, в которой кубики располагается под углом в 45 градусов. Лицо в результате обретает более естественную форму. Рядом с лидером группы "Кино" — копия "Девушки с жемчужной сережкой" Яна Вермеера. Во второй день выставки на глазах у посетителей она превратилась в "Сына человеческого" Рене Магритта.

Изображения, выполненные из кубиков Рубика школьником Андреем Масловым, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иванове
4 из 10

Дмитрий Маслов предложил сыну собрать портрет Виктора Цоя. Его основная особенность: "перевернутая" техника, в которой кубики располагается под углом в 45 градусов. Лицо в результате обретает более естественную форму. Рядом с лидером группы "Кино" — копия "Девушки с жемчужной сережкой" Яна Вермеера. Во второй день выставки на глазах у посетителей она превратилась в "Сына человеческого" Рене Магритта.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шоколадка "Аленка" создана в технике blur и буквально распадается на пиксели, если находишься рядом. Поэтому в галерее ее расположили так, чтобы посетители могли смотреть на нее издалека.

Изображение, выполненное из кубиков Рубика школьником Андреем Масловым, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иванове
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Шоколадка "Аленка" создана в технике blur и буквально распадается на пиксели, если находишься рядом. Поэтому в галерее ее расположили так, чтобы посетители могли смотреть на нее издалека.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Один из аттракционов выставки — скоростная сборка кубиков Рубика. Результат Андрея – чуть больше 10 секунд – далек от мирового рекорда в 3,5 секунды, но и его вряд ли смог бы превзойти кто-то из посетителей.

Школьник Андрей Маслов собирает кубик Рубика на скорость на своей выставке, открывшейся в пространстве NIMLOFT, в Иванове
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Один из аттракционов выставки — скоростная сборка кубиков Рубика. Результат Андрея – чуть больше 10 секунд – далек от мирового рекорда в 3,5 секунды, но и его вряд ли смог бы превзойти кто-то из посетителей.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Различные модели кубиков Рубика на выставке школьника Андрея Маслова в пространстве NIMLOFT в Иванове.

Кубики Рубика на выставке школьника Андрея Маслова в пространстве NIMLOFT в Иванове
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Различные модели кубиков Рубика на выставке школьника Андрея Маслова в пространстве NIMLOFT в Иванове.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Иваново – родина Андрея Тарковского, здесь с 2007 года проводится Международный кинофестиваль "Зеркало". Портрет режиссера, сделанный школьником, открывал его онлайн-версию в 2020 году. Для выставки были немного изменены оттенки цветов. Так, белый стал зеркальным, желтый – золотистым, а красный – металлическим. В результате люди могли смотреть в этот портрет как в зеркало. Если отойти подальше, оно "постепенно превращается в Тарковского.

Картина кинорежиссера Андрея Тарковского, выполненные из кубиков Рубика школьником Андреем Масловым, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иванове
8 из 10

Иваново – родина Андрея Тарковского, здесь с 2007 года проводится Международный кинофестиваль "Зеркало". Портрет режиссера, сделанный школьником, открывал его онлайн-версию в 2020 году. Для выставки были немного изменены оттенки цветов. Так, белый стал зеркальным, желтый – золотистым, а красный – металлическим. В результате люди могли смотреть в этот портрет как в зеркало. Если отойти подальше, оно "постепенно превращается в Тарковского.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Реплики работ современных художников – способ изучения мировой художественной культуры в семье Андрея Маслова. Так, из кубиков Рубика мальчик повторил портрет "мистера ДОБа", персонажа современного японского мастера Такаси Мураками.

Посетители на выставке работ школьника Андрея Маслова в пространстве NIMLOFT в Иванове
9 из 10

Реплики работ современных художников – способ изучения мировой художественной культуры в семье Андрея Маслова. Так, из кубиков Рубика мальчик повторил портрет "мистера ДОБа", персонажа современного японского мастера Такаси Мураками.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

В похожей технике выполнена и копия портрета "Девушки с лентой в волосах" Роя Лихтенштейна.

Изображение, выполненное из кубиков Рубика школьником Андреем Масловым, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иванове
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В похожей технике выполнена и копия портрета "Девушки с лентой в волосах" Роя Лихтенштейна.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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