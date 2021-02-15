В Иваново прошла выставка мозаик из кубиков Рубика 13-летнего школьника
Изображение Юрия Гагарина – первая работа, которую Андрей сделал из кубиков Рубика в прошлом году перед Днем космонавтики 12 апреля.
Изображение Юрия Гагарина – первая работа, которую Андрей сделал из кубиков Рубика в прошлом году перед Днем космонавтики 12 апреля.
Выставка длилась всего два дня и была ориентирована не на широкого зрителя, а на дизайнеров, художников и сотрудников музеев. Там Андрей в режиме реального времени собирал двустороннюю мозаику. Заранее он подготовил около 60 формул, которые затем использовал. Специально для выставки была изготовлена рамка, чтобы надежно удерживать кубики. В основе рисунка — узоры на тканях с фабрики Гандурина из знаменитого Музея ивановского ситца.
Выставка длилась всего два дня и была ориентирована не на широкого зрителя, а на дизайнеров, художников и сотрудников музеев. Там Андрей в режиме реального времени собирал двустороннюю мозаику. Заранее он подготовил около 60 формул, которые затем использовал. Специально для выставки была изготовлена рамка, чтобы надежно удерживать кубики. В основе рисунка — узоры на тканях с фабрики Гандурина из знаменитого Музея ивановского ситца.
Сборкой кубика Рубика Андрей увлекся в десятилетнем возрасте – три года назад. За это время он запатентовал два изобретения: тактильные стикеры для сборки кубика наощупь и магнитные пятнашки для скоростной сборки.
Сборкой кубика Рубика Андрей увлекся в десятилетнем возрасте – три года назад. За это время он запатентовал два изобретения: тактильные стикеры для сборки кубика наощупь и магнитные пятнашки для скоростной сборки.
Дмитрий Маслов предложил сыну собрать портрет Виктора Цоя. Его основная особенность: "перевернутая" техника, в которой кубики располагается под углом в 45 градусов. Лицо в результате обретает более естественную форму. Рядом с лидером группы "Кино" — копия "Девушки с жемчужной сережкой" Яна Вермеера. Во второй день выставки на глазах у посетителей она превратилась в "Сына человеческого" Рене Магритта.
Дмитрий Маслов предложил сыну собрать портрет Виктора Цоя. Его основная особенность: "перевернутая" техника, в которой кубики располагается под углом в 45 градусов. Лицо в результате обретает более естественную форму. Рядом с лидером группы "Кино" — копия "Девушки с жемчужной сережкой" Яна Вермеера. Во второй день выставки на глазах у посетителей она превратилась в "Сына человеческого" Рене Магритта.
Шоколадка "Аленка" создана в технике blur и буквально распадается на пиксели, если находишься рядом. Поэтому в галерее ее расположили так, чтобы посетители могли смотреть на нее издалека.
Шоколадка "Аленка" создана в технике blur и буквально распадается на пиксели, если находишься рядом. Поэтому в галерее ее расположили так, чтобы посетители могли смотреть на нее издалека.
Один из аттракционов выставки — скоростная сборка кубиков Рубика. Результат Андрея – чуть больше 10 секунд – далек от мирового рекорда в 3,5 секунды, но и его вряд ли смог бы превзойти кто-то из посетителей.
Один из аттракционов выставки — скоростная сборка кубиков Рубика. Результат Андрея – чуть больше 10 секунд – далек от мирового рекорда в 3,5 секунды, но и его вряд ли смог бы превзойти кто-то из посетителей.
Различные модели кубиков Рубика на выставке школьника Андрея Маслова в пространстве NIMLOFT в Иванове.
Различные модели кубиков Рубика на выставке школьника Андрея Маслова в пространстве NIMLOFT в Иванове.
Иваново – родина Андрея Тарковского, здесь с 2007 года проводится Международный кинофестиваль "Зеркало". Портрет режиссера, сделанный школьником, открывал его онлайн-версию в 2020 году. Для выставки были немного изменены оттенки цветов. Так, белый стал зеркальным, желтый – золотистым, а красный – металлическим. В результате люди могли смотреть в этот портрет как в зеркало. Если отойти подальше, оно "постепенно превращается в Тарковского.
Иваново – родина Андрея Тарковского, здесь с 2007 года проводится Международный кинофестиваль "Зеркало". Портрет режиссера, сделанный школьником, открывал его онлайн-версию в 2020 году. Для выставки были немного изменены оттенки цветов. Так, белый стал зеркальным, желтый – золотистым, а красный – металлическим. В результате люди могли смотреть в этот портрет как в зеркало. Если отойти подальше, оно "постепенно превращается в Тарковского.
Реплики работ современных художников – способ изучения мировой художественной культуры в семье Андрея Маслова. Так, из кубиков Рубика мальчик повторил портрет "мистера ДОБа", персонажа современного японского мастера Такаси Мураками.
Реплики работ современных художников – способ изучения мировой художественной культуры в семье Андрея Маслова. Так, из кубиков Рубика мальчик повторил портрет "мистера ДОБа", персонажа современного японского мастера Такаси Мураками.
В похожей технике выполнена и копия портрета "Девушки с лентой в волосах" Роя Лихтенштейна.
В похожей технике выполнена и копия портрета "Девушки с лентой в волосах" Роя Лихтенштейна.