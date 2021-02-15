https://ria.ru/20210215/rubik-1597528717.html

В Иваново прошла выставка мозаик из кубиков Рубика 13-летнего школьника

В Иваново прошла выставка мозаик из кубиков Рубика 13-летнего школьника

В Иваново в минувшие выходные прошла выставка необычных мозаик. Их создал за год школьник из Иванова Андрей Маслов – единственный русскоязычный амбассадор... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T20:47

2021-02-15T20:47

2021-02-15T20:47

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Иваново в минувшие выходные прошла выставка необычных мозаик. Их создал за год школьник из Иванова Андрей Маслов – единственный русскоязычный амбассадор кубика Рубика. За время пандемии он серьезно увлекся созданием художественных произведений из знаменитых головоломок венгерского изобретателя. В ноябре 2020 года эксперты книги рекордов Гиннесса зафиксировали его достижение — Андрей пробежал сто метров за 20,91 секунду, успев собрать за это время кубик. Самые яркие достижения юного рекордсмена, его проекты и планы – в фотоленте РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, рэйф файнс, иваново, фото, фото