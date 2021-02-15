https://ria.ru/20210215/roskomnadzor-1597604764.html

Роскомнадзор составил 195 протоколов в отношении "Радио Свобода"*

Роскомнадзор составил 195 протоколов в отношении "Радио Свобода"*

Роскомнадзор составил 195 протоколов в отношении "Радио Свобода"* и его гендиректора, общая сумма штрафов - 19,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T20:48

2021-02-15T20:48

2021-02-15T20:48

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Роскомнадзор составил 195 протоколов в отношении "Радио Свобода"* и его гендиректора, общая сумма штрафов - 19,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На сегодняшний день за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 195 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ. Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС"* и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов", - рассказали в Роскомнадзоре.Мировой суд, как отметили в ведомстве, рассмотрел 71 дело, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа."Общая сумма штрафов составила 19,3 млн руб. Представители ООО РСЕ/РС* присутствовали при возбуждении дел 12 и 13 января, а также 3 февраля 2021 года. В настоящий момент дела возбуждаются в отсутствии представителей", - уточнили в Роскомнадзоре.В ведомство также поступил запрос от ООО РСЕ/РС* о разъяснении требований законодательства РФ, касающихся маркировки материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Ответ на этот запрос, как отметили в пресс-службе, был вручен 3 февраля."По закону "О средствах массовой информации" (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", - напомнили в ведомстве.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20210210/sotsseti-1596897953.html

https://ria.ru/20210208/vybory-1596440819.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)