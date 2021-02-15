https://ria.ru/20210215/remont-1597519857.html
Власти: свыше 150 медучреждений Подмосковья нуждаются в срочном ремонте
Власти: свыше 150 медучреждений Подмосковья нуждаются в срочном ремонте
Свыше 150 медицинских учреждений, расположенных на территории Московской области, находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте, сообщила в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:37
2021-02-15T13:37
2021-02-15T13:37
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Свыше 150 медицинских учреждений, расположенных на территории Московской области, находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте, сообщила в ходе заседания правительства региона глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.Согласно презентации выступающей, в "черный список" попало 70 поликлиник и стационаров, 8 моргов, 25 травмпунктов, 49 подстанций скорой медицинской помощи и 6 объектов судмедэкспертизы.По ее словам, в настоящее время насчитывается 81 приоритетный объект, на ремонт которых требуется порядка 1 миллиарда рублей.
https://realty.ria.ru/20210215/vorobev-1597511495.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)