https://ria.ru/20210215/remont-1597519857.html

Власти: свыше 150 медучреждений Подмосковья нуждаются в срочном ремонте

Власти: свыше 150 медучреждений Подмосковья нуждаются в срочном ремонте

Свыше 150 медицинских учреждений, расположенных на территории Московской области, находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте, сообщила в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:37

2021-02-15T13:37

2021-02-15T13:37

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Свыше 150 медицинских учреждений, расположенных на территории Московской области, находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте, сообщила в ходе заседания правительства региона глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.Согласно презентации выступающей, в "черный список" попало 70 поликлиник и стационаров, 8 моргов, 25 травмпунктов, 49 подстанций скорой медицинской помощи и 6 объектов судмедэкспертизы.По ее словам, в настоящее время насчитывается 81 приоритетный объект, на ремонт которых требуется порядка 1 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20210215/vorobev-1597511495.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)