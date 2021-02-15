https://ria.ru/20210215/rabotodatel-1597591959.html

"Газпром нефть" вновь признана лучшим работодателем в рейтинге HeadHunter

"Газпром нефть" вновь признана лучшим работодателем в рейтинге HeadHunter

"Газпром нефть" заняла первое место в рейтинге лучших работодателей России за 2020 год в категории "Крупные компании" по версии HeadHunter и стала самой... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T19:10

2021-02-15T19:10

2021-02-15T19:10

headhunter

газпром нефть

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" заняла первое место в рейтинге лучших работодателей России за 2020 год в категории "Крупные компании" по версии HeadHunter и стала самой популярной российской компанией по мнению соискателей, сообщает компания.В 2019 году "Газпром нефть" также возглавила топ-100 самых привлекательных работодателей по итогам исследования этого рекрутингового ресурса."В рамках реализации Стратегии-2030 компания запустила трансформацию корпоративной культуры, предполагающую переход от управления к вовлекающему лидерству как новой идеологии взаимодействия команды. Одним из главных приоритетов "Газпром нефти" стало создание возможностей для реализации потенциала сотрудников, их карьерного роста", - отметили в компании. В 2020 году программа "Газпром нефти" "Антивирус" позволила обеспечить безопасную работу сотрудников, сохранить финансовую устойчивость компании и непрерывность производства. До 70% персонала офисов и технологических центров были переведены на удаленный режим работы, внедрены цифровые сервисы для контроля здоровья, обеспечено регулярное тестирование сотрудников всех месторождений, заводов и офисов на COVID-19.При формировании рейтинга HeadHunter компании оцениваются по таким параметрам, как мнения соискателей, показатели уровня вовлеченности сотрудников и экспертная оценка развития HR-процессов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/dyukov-1590440573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

headhunter, газпром нефть, новости компаний - экономика