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"Газпром нефть" вновь признана лучшим работодателем в рейтинге HeadHunter
"Газпром нефть" вновь признана лучшим работодателем в рейтинге HeadHunter
"Газпром нефть" заняла первое место в рейтинге лучших работодателей России за 2020 год в категории "Крупные компании" по версии HeadHunter и стала самой... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:10
2021-02-15T19:10
headhunter
газпром нефть
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" заняла первое место в рейтинге лучших работодателей России за 2020 год в категории "Крупные компании" по версии HeadHunter и стала самой популярной российской компанией по мнению соискателей, сообщает компания.В 2019 году "Газпром нефть" также возглавила топ-100 самых привлекательных работодателей по итогам исследования этого рекрутингового ресурса."В рамках реализации Стратегии-2030 компания запустила трансформацию корпоративной культуры, предполагающую переход от управления к вовлекающему лидерству как новой идеологии взаимодействия команды. Одним из главных приоритетов "Газпром нефти" стало создание возможностей для реализации потенциала сотрудников, их карьерного роста", - отметили в компании. В 2020 году программа "Газпром нефти" "Антивирус" позволила обеспечить безопасную работу сотрудников, сохранить финансовую устойчивость компании и непрерывность производства. До 70% персонала офисов и технологических центров были переведены на удаленный режим работы, внедрены цифровые сервисы для контроля здоровья, обеспечено регулярное тестирование сотрудников всех месторождений, заводов и офисов на COVID-19.При формировании рейтинга HeadHunter компании оцениваются по таким параметрам, как мнения соискателей, показатели уровня вовлеченности сотрудников и экспертная оценка развития HR-процессов.
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headhunter, газпром нефть, новости компаний - экономика

"Газпром нефть" вновь признана лучшим работодателем в рейтинге HeadHunter

19:10 15.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд "Газпром" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" заняла первое место в рейтинге лучших работодателей России за 2020 год в категории "Крупные компании" по версии HeadHunter и стала самой популярной российской компанией по мнению соискателей, сообщает компания.
В 2019 году "Газпром нефть" также возглавила топ-100 самых привлекательных работодателей по итогам исследования этого рекрутингового ресурса.
"В рамках реализации Стратегии-2030 компания запустила трансформацию корпоративной культуры, предполагающую переход от управления к вовлекающему лидерству как новой идеологии взаимодействия команды. Одним из главных приоритетов "Газпром нефти" стало создание возможностей для реализации потенциала сотрудников, их карьерного роста", - отметили в компании.
В 2020 году программа "Газпром нефти" "Антивирус" позволила обеспечить безопасную работу сотрудников, сохранить финансовую устойчивость компании и непрерывность производства. До 70% персонала офисов и технологических центров были переведены на удаленный режим работы, внедрены цифровые сервисы для контроля здоровья, обеспечено регулярное тестирование сотрудников всех месторождений, заводов и офисов на COVID-19.
"Мы стремимся быть гибкими, делегируем принятие решений, стараемся минимизировать корпоративные процедуры и собираем кросс-функциональные команды из специалистов с разными компетенциями для решения сложных технологических задач. Сегодня в „Газпром нефти“ работает одна из лучших команд в российской промышленности. При этом мы продолжаем привлекать талантливых специалистов с различными компетенциями — от геологов до экспертов в сфере искусственного интеллекта", - приводится в сообщении комментарий председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.
При формировании рейтинга HeadHunter компании оцениваются по таким параметрам, как мнения соискателей, показатели уровня вовлеченности сотрудников и экспертная оценка развития HR-процессов.
Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 17:40
Глава "Газпром нефти" назвал срок восстановления спроса на нефть
 
HeadHunterГазпром нефтьНовости компаний - Экономика
 
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