https://ria.ru/20210215/rabotodatel-1597591959.html
"Газпром нефть" вновь признана лучшим работодателем в рейтинге HeadHunter
"Газпром нефть" вновь признана лучшим работодателем в рейтинге HeadHunter
"Газпром нефть" заняла первое место в рейтинге лучших работодателей России за 2020 год в категории "Крупные компании" по версии HeadHunter и стала самой... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:10
2021-02-15T19:10
2021-02-15T19:10
headhunter
газпром нефть
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149576/21/1495762129_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_c7a777e3d567373b4354ecc425e156a0.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" заняла первое место в рейтинге лучших работодателей России за 2020 год в категории "Крупные компании" по версии HeadHunter и стала самой популярной российской компанией по мнению соискателей, сообщает компания.В 2019 году "Газпром нефть" также возглавила топ-100 самых привлекательных работодателей по итогам исследования этого рекрутингового ресурса."В рамках реализации Стратегии-2030 компания запустила трансформацию корпоративной культуры, предполагающую переход от управления к вовлекающему лидерству как новой идеологии взаимодействия команды. Одним из главных приоритетов "Газпром нефти" стало создание возможностей для реализации потенциала сотрудников, их карьерного роста", - отметили в компании. В 2020 году программа "Газпром нефти" "Антивирус" позволила обеспечить безопасную работу сотрудников, сохранить финансовую устойчивость компании и непрерывность производства. До 70% персонала офисов и технологических центров были переведены на удаленный режим работы, внедрены цифровые сервисы для контроля здоровья, обеспечено регулярное тестирование сотрудников всех месторождений, заводов и офисов на COVID-19.При формировании рейтинга HeadHunter компании оцениваются по таким параметрам, как мнения соискателей, показатели уровня вовлеченности сотрудников и экспертная оценка развития HR-процессов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/dyukov-1590440573.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149576/21/1495762129_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_bd172b2ecf421424c6f7b36480865b82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
headhunter, газпром нефть, новости компаний - экономика
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
"Газпром нефть" заняла первое место в рейтинге лучших работодателей России
за 2020 год в категории "Крупные компании" по версии HeadHunter
и стала самой популярной российской компанией по мнению соискателей, сообщает компания.
В 2019 году "Газпром нефть" также возглавила топ-100 самых привлекательных работодателей по итогам исследования этого рекрутингового ресурса.
"В рамках реализации Стратегии-2030 компания запустила трансформацию корпоративной культуры, предполагающую переход от управления к вовлекающему лидерству как новой идеологии взаимодействия команды. Одним из главных приоритетов "Газпром нефти
" стало создание возможностей для реализации потенциала сотрудников, их карьерного роста", - отметили в компании.
В 2020 году программа "Газпром нефти" "Антивирус" позволила обеспечить безопасную работу сотрудников, сохранить финансовую устойчивость компании и непрерывность производства. До 70% персонала офисов и технологических центров были переведены на удаленный режим работы, внедрены цифровые сервисы для контроля здоровья, обеспечено регулярное тестирование сотрудников всех месторождений, заводов и офисов на COVID-19.
"Мы стремимся быть гибкими, делегируем принятие решений, стараемся минимизировать корпоративные процедуры и собираем кросс-функциональные команды из специалистов с разными компетенциями для решения сложных технологических задач. Сегодня в „Газпром нефти“ работает одна из лучших команд в российской промышленности. При этом мы продолжаем привлекать талантливых специалистов с различными компетенциями — от геологов до экспертов в сфере искусственного интеллекта", - приводится в сообщении комментарий председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.
При формировании рейтинга HeadHunter компании оцениваются по таким параметрам, как мнения соискателей, показатели уровня вовлеченности сотрудников и экспертная оценка развития HR-процессов.