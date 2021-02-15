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Путин поручил разработать меры по трудоустройству безработных
Путин поручил разработать меры по трудоустройству безработных
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных, соответствующие поручения опубликованы на сайте... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:50
2021-02-15T22:33
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных. Срок – 1 марта 2021 года, далее – ежеквартально", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, общество

Путин поручил разработать меры по трудоустройству безработных

18:50 15.02.2021 (обновлено: 22:33 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных. Срок – 1 марта 2021 года, далее – ежеквартально", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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