https://ria.ru/20210215/rabota-1597588500.html

Путин поручил разработать меры по трудоустройству безработных

Путин поручил разработать меры по трудоустройству безработных

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных, соответствующие поручения опубликованы на сайте... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T18:50

2021-02-15T18:50

2021-02-15T22:33

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных. Срок – 1 марта 2021 года, далее – ежеквартально", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210204/bezrabotitsa-1595974392.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество