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Путин поздравил Марио Драги с новой должностью
Путин поздравил Марио Драги с новой должностью
Президент России Владимир Путин поздравил Марио Драги с вступлением в должность председателя Совета министров Италии, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:14
2021-02-15T12:14
2021-02-15T12:27
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марио драги
владимир путин
италия
политика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Марио Драги с вступлением в должность председателя Совета министров Италии, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин Драги, примите искренние поздравления в связи с вступлением в должность председателя Совета министров. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом", - сказал Путин.Он также пожелал Драги успехов в решении задач, здоровья и благополучия.
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