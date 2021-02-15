https://ria.ru/20210215/putin-1597505777.html

Путин поздравил Марио Драги с новой должностью

Путин поздравил Марио Драги с новой должностью

Президент России Владимир Путин поздравил Марио Драги с вступлением в должность председателя Совета министров Италии, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:14

2021-02-15T12:14

2021-02-15T12:27

россия

марио драги

владимир путин

италия

политика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Марио Драги с вступлением в должность председателя Совета министров Италии, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин Драги, примите искренние поздравления в связи с вступлением в должность председателя Совета министров. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом", - сказал Путин.Он также пожелал Драги успехов в решении задач, здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20210213/prisyaga-1597331302.html

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2021

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россия, марио драги, владимир путин, италия, политика