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Путин поздравил Марио Драги с новой должностью
Путин поздравил Марио Драги с новой должностью
Президент России Владимир Путин поздравил Марио Драги с вступлением в должность председателя Совета министров Италии, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:14
2021-02-15T12:27
россия
марио драги
владимир путин
италия
политика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Марио Драги с вступлением в должность председателя Совета министров Италии, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин Драги, примите искренние поздравления в связи с вступлением в должность председателя Совета министров. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом", - сказал Путин.Он также пожелал Драги успехов в решении задач, здоровья и благополучия.
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россия, марио драги, владимир путин, италия, политика

Путин поздравил Марио Драги с новой должностью

12:14 15.02.2021 (обновлено: 12:27 15.02.2021)
 
© AP Photo / Michael ProbstГлава ЕЦБ Марио Драги
Глава ЕЦБ Марио Драги - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Michael Probst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Марио Драги с вступлением в должность председателя Совета министров Италии, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Драги, примите искренние поздравления в связи с вступлением в должность председателя Совета министров. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом", - сказал Путин.
Он также пожелал Драги успехов в решении задач, здоровья и благополучия.
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13 февраля, 14:22
В Италии новое правительство премьера Драги принесло присягу
 
РоссияМарио ДрагиВладимир ПутинИталияПолитика
 
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