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В ДНР заявили о подготовке Украиной резонансной провокации
В ДНР заявили о подготовке Украиной резонансной провокации
В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Служба безопасности Украины готовит "резонансную" провокацию в Донбассе. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T23:46
2021-02-15T23:59
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Служба безопасности Украины готовит "резонансную" провокацию в Донбассе.По информации Народной милиции республики, группа саперов под руководством сотрудников СБУ уже неделю работает в районе КПВВ "Новотроицкое".Как заявил представитель пресс-службы ведомства, украинские силовики выбрали КПВВ "Новотроицкое" в качестве месте проведения работ из-за большого скопления мирных жителей. "Это позволит сделать провокацию наиболее резонансной", — заявил представитель ДНР.Он отметил, что инцидент, спланированный в этом районе, позволит обосновать правдоподобность присутствия там съемочной группы журналистов, готовящих репортаж о ситуации на пункте.Ранее днем на командира Народной милиции ДНР совершили покушение. В его автомобиле сработало взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. В Министерстве госбезопасности республики покушение на военного назвали терактом.Как говорил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в последние недели ситуация в Донбассе обострилась и "мирного процесса уже нет".
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донецкая народная республика, служба безопасности украины, украина, в мире

В ДНР заявили о подготовке Украиной резонансной провокации

23:46 15.02.2021 (обновлено: 23:59 15.02.2021)
 
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Служба безопасности Украины готовит "резонансную" провокацию в Донбассе.
По информации Народной милиции республики, группа саперов под руководством сотрудников СБУ уже неделю работает в районе КПВВ "Новотроицкое".

"Не исключаем, что их действия связаны с подготовкой провокации с целью попытаться обвинить республику в разведывательно-диверсионной деятельности", — говорится в сообщении.

Как заявил представитель пресс-службы ведомства, украинские силовики выбрали КПВВ "Новотроицкое" в качестве месте проведения работ из-за большого скопления мирных жителей.
"Это позволит сделать провокацию наиболее резонансной", — заявил представитель ДНР.
Он отметил, что инцидент, спланированный в этом районе, позволит обосновать правдоподобность присутствия там съемочной группы журналистов, готовящих репортаж о ситуации на пункте.
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Ранее днем на командира Народной милиции ДНР совершили покушение. В его автомобиле сработало взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. В Министерстве госбезопасности республики покушение на военного назвали терактом.
Как говорил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в последние недели ситуация в Донбассе обострилась и "мирного процесса уже нет".
 
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