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В ДНР заявили о подготовке Украиной резонансной провокации
В ДНР заявили о подготовке Украиной резонансной провокации
В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Служба безопасности Украины готовит "резонансную" провокацию в Донбассе. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T23:46
2021-02-15T23:46
2021-02-15T23:59
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Служба безопасности Украины готовит "резонансную" провокацию в Донбассе.По информации Народной милиции республики, группа саперов под руководством сотрудников СБУ уже неделю работает в районе КПВВ "Новотроицкое".Как заявил представитель пресс-службы ведомства, украинские силовики выбрали КПВВ "Новотроицкое" в качестве месте проведения работ из-за большого скопления мирных жителей. "Это позволит сделать провокацию наиболее резонансной", — заявил представитель ДНР.Он отметил, что инцидент, спланированный в этом районе, позволит обосновать правдоподобность присутствия там съемочной группы журналистов, готовящих репортаж о ситуации на пункте.Ранее днем на командира Народной милиции ДНР совершили покушение. В его автомобиле сработало взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. В Министерстве госбезопасности республики покушение на военного назвали терактом.Как говорил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в последние недели ситуация в Донбассе обострилась и "мирного процесса уже нет".
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/dnr-1597513593.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, служба безопасности украины, украина, в мире
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
В самопровозглашенной ДНР сообщили
, что Служба безопасности Украины
готовит "резонансную" провокацию в Донбассе
.
По информации Народной милиции республики, группа саперов под руководством сотрудников СБУ
уже неделю работает в районе КПВВ "Новотроицкое".
"Не исключаем, что их действия связаны с подготовкой провокации с целью попытаться обвинить республику в разведывательно-диверсионной деятельности", — говорится в сообщении.
Как заявил представитель пресс-службы ведомства, украинские силовики выбрали КПВВ "Новотроицкое" в качестве месте проведения работ из-за большого скопления мирных жителей.
"Это позволит сделать провокацию наиболее резонансной", — заявил представитель ДНР.
Он отметил, что инцидент, спланированный в этом районе, позволит обосновать правдоподобность присутствия там съемочной группы журналистов, готовящих репортаж о ситуации на пункте.
Ранее днем на командира Народной милиции ДНР совершили покушение. В его автомобиле сработало взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. В Министерстве госбезопасности республики покушение на военного назвали терактом.
Как говорил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
, в последние недели ситуация в Донбассе обострилась и "мирного процесса уже нет".