https://ria.ru/20210215/provokatsiya-1597612412.html

В ДНР заявили о подготовке Украиной резонансной провокации

В ДНР заявили о подготовке Украиной резонансной провокации

В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Служба безопасности Украины готовит "резонансную" провокацию в Донбассе. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T23:46

2021-02-15T23:46

2021-02-15T23:59

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Служба безопасности Украины готовит "резонансную" провокацию в Донбассе.По информации Народной милиции республики, группа саперов под руководством сотрудников СБУ уже неделю работает в районе КПВВ "Новотроицкое".Как заявил представитель пресс-службы ведомства, украинские силовики выбрали КПВВ "Новотроицкое" в качестве месте проведения работ из-за большого скопления мирных жителей. "Это позволит сделать провокацию наиболее резонансной", — заявил представитель ДНР.Он отметил, что инцидент, спланированный в этом районе, позволит обосновать правдоподобность присутствия там съемочной группы журналистов, готовящих репортаж о ситуации на пункте.Ранее днем на командира Народной милиции ДНР совершили покушение. В его автомобиле сработало взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. В Министерстве госбезопасности республики покушение на военного назвали терактом.Как говорил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в последние недели ситуация в Донбассе обострилась и "мирного процесса уже нет".

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/dnr-1597513593.html

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донецкая народная республика, служба безопасности украины, украина, в мире