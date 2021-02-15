https://ria.ru/20210215/pozhar-1597525750.html

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли два человека

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковном поселке Томилино, началась проверка, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:03

2021-02-15T14:03

2021-02-15T14:03

россия

ольга врадий

томилино

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковном поселке Томилино, началась проверка, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."14 февраля в одном из частных домов на территории поселка Томилино Люберецкого городского округа Московской области произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух человек. По данному факту ... проводится доследственная проверка. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - сказала она.В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210214/pozhar-1597453814.html

россия

томилино

московская область (подмосковье)

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россия, ольга врадий, томилино, московская область (подмосковье), происшествия