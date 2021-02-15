https://ria.ru/20210215/pozhar-1597485917.html

В цехе якутского угольного предприятия ликвидировали открытое горение

В цехе якутского угольного предприятия ликвидировали открытое горение

Открытое горение на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей в якутском Нерюнгри удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:44

2021-02-15T12:44

2021-02-15T13:12

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нерюнгри

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Открытое горение на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей в якутском Нерюнгри удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось о возгорании на площади 700 квадратных метров на этом угольном предприятия, тушение осложняло сильное задымление."Объявлена ликвидация открытого горения ", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 77 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20210214/pozhar-1597458546.html

россия

нерюнгри

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нерюнгри, происшествия