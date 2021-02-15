https://ria.ru/20210215/pozhar-1597484388.html

В Якутии загорелся цех угольного предприятия

В Якутии загорелся цех угольного предприятия

Ленточный конвейер загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в цехе по переработке энергетических углей в якутском Нерюнгри, тушение пожара осложняет... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T09:46

2021-02-15T09:46

2021-02-15T13:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нерюнгри

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ленточный конвейер загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в цехе по переработке энергетических углей в якутском Нерюнгри, тушение пожара осложняет сильное задымление, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Поступила информация о возгорании на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей угольного предприятия в Нерюнгри", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составляет 700 квадратных метров, тушение осложняется сильным задымлением.По данным МЧС, к тушению пожара привлечены 77 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20210214/pozhar-1597453814.html

нерюнгри

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нерюнгри, происшествия