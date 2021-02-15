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В Якутии загорелся цех угольного предприятия
В Якутии загорелся цех угольного предприятия
Ленточный конвейер загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в цехе по переработке энергетических углей в якутском Нерюнгри, тушение пожара осложняет... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:46
2021-02-15T13:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нерюнгри
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ленточный конвейер загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в цехе по переработке энергетических углей в якутском Нерюнгри, тушение пожара осложняет сильное задымление, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Поступила информация о возгорании на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей угольного предприятия в Нерюнгри", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составляет 700 квадратных метров, тушение осложняется сильным задымлением.По данным МЧС, к тушению пожара привлечены 77 человек и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20210214/pozhar-1597453814.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нерюнгри, происшествия

В Якутии загорелся цех угольного предприятия

09:46 15.02.2021 (обновлено: 13:11 15.02.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар на угольном предприятии в Якутии
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар на угольном предприятии в Якутии - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ленточный конвейер загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в цехе по переработке энергетических углей в якутском Нерюнгри, тушение пожара осложняет сильное задымление, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступила информация о возгорании на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей угольного предприятия в Нерюнгри", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составляет 700 квадратных метров, тушение осложняется сильным задымлением.
По данным МЧС, к тушению пожара привлечены 77 человек и 17 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НерюнгриПроисшествия
 
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