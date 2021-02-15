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https://ria.ru/20210215/potter-1597270243.html
В HBO рассказали о планах на сериал по вселенной Гарри Поттера
В HBO рассказали о планах на сериал по вселенной Гарри Поттера
Контент-менеджер HBO Кейси Блойс прокомментировал слухи о создании сериала по вселенной Гарри Поттера и уточнил, что разработка находится на очень ранней... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T05:54
2021-02-15T05:54
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новости культуры
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Контент-менеджер HBO Кейси Блойс прокомментировал слухи о создании сериала по вселенной Гарри Поттера и уточнил, что разработка находится на очень ранней стадии, сообщает портал ScreenRant.Блойс заметил, что на данный момент еще не ведется никакой конкретной работы над проектом — не определены даже сценаристы.Слухи о создании сериала по мотивам "Гарри Поттера" появились в конце января. Тогда представители HBO и Warner Bros. все отрицали.Финальная часть франшизы приключений Гарри Поттера вышла на экраны в 2011 году. Кассовые сборы всех частей о "мальчике, который выжил" в общей сложности составили 7,74 миллиарда долларов.
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, гарри поттер

В HBO рассказали о планах на сериал по вселенной Гарри Поттера

05:54 15.02.2021
 
© Cool Music (2007)Кадр из фильма " Гарри Поттер и Орден феникса"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден феникса - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Cool Music (2007)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Контент-менеджер HBO Кейси Блойс прокомментировал слухи о создании сериала по вселенной Гарри Поттера и уточнил, что разработка находится на очень ранней стадии, сообщает портал ScreenRant.
Блойс заметил, что на данный момент еще не ведется никакой конкретной работы над проектом — не определены даже сценаристы.
"Я бы даже не стал называть это зачаточным состоянием, в разработке ничего нет. Но я думаю, будет справедливо сказать, что "Игра Престолов", "Гарри Поттер", вселенная DC — это франшизы, которые в приоритете", — сказал Блойс.
Слухи о создании сериала по мотивам "Гарри Поттера" появились в конце января. Тогда представители HBO и Warner Bros. все отрицали.
© Warner Bros. Pictures (2011)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Warner Bros. Pictures (2011)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I"
Финальная часть франшизы приключений Гарри Поттера вышла на экраны в 2011 году. Кассовые сборы всех частей о "мальчике, который выжил" в общей сложности составили 7,74 миллиарда долларов.
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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