https://ria.ru/20210215/potter-1597270243.html

В HBO рассказали о планах на сериал по вселенной Гарри Поттера

В HBO рассказали о планах на сериал по вселенной Гарри Поттера

Контент-менеджер HBO Кейси Блойс прокомментировал слухи о создании сериала по вселенной Гарри Поттера и уточнил, что разработка находится на очень ранней... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T05:54

2021-02-15T05:54

2021-02-15T05:54

культура

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Контент-менеджер HBO Кейси Блойс прокомментировал слухи о создании сериала по вселенной Гарри Поттера и уточнил, что разработка находится на очень ранней стадии, сообщает портал ScreenRant.Блойс заметил, что на данный момент еще не ведется никакой конкретной работы над проектом — не определены даже сценаристы.Слухи о создании сериала по мотивам "Гарри Поттера" появились в конце января. Тогда представители HBO и Warner Bros. все отрицали.Финальная часть франшизы приключений Гарри Поттера вышла на экраны в 2011 году. Кассовые сборы всех частей о "мальчике, который выжил" в общей сложности составили 7,74 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20201119/garri-potter-1585196655.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, hbo, гарри поттер