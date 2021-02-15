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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:08
2021-02-15T11:08
2021-02-15T11:08
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.В Москве и Подмосковье предупреждение действует до 22 часов 16 февраля, температура воздуха может опуститься на 7-12 градусов ниже нормы. Кроме того, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы –такое предупреждение в столице и в области действует до 22 часов 15 февраля.
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество