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Москвичам пообещали солнечную погоду и высокое давление
Москвичам пообещали солнечную погоду и высокое давление
Солнце, высокое давление и температура воздуха до минус 15 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:11
2021-02-15T08:42
погода
александр синенко (политик)
москва
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Солнце, высокое давление и температура воздуха до минус 15 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице будет переменная облачность, без осадков, даже солнечно в некоторой степени. Максимальная температура минус 13 - минус 15 в мегаполисе, минус 12 - минус 17 по области", - рассказал Синенков.По словам синоптика, будет слабый северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться до 754 миллиметров ртутного столба, это существенно выше нормы.
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погода, александр синенко (политик), москва, общество

Москвичам пообещали солнечную погоду и высокое давление

08:11 15.02.2021 (обновлено: 08:42 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУборка снега на Большом Москворецком мосту в Москве
Уборка снега на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Солнце, высокое давление и температура воздуха до минус 15 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в столице будет переменная облачность, без осадков, даже солнечно в некоторой степени. Максимальная температура минус 13 - минус 15 в мегаполисе, минус 12 - минус 17 по области", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, будет слабый северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться до 754 миллиметров ртутного столба, это существенно выше нормы.
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ПогодаАлександр Синенко (политик)МоскваОбщество
 
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