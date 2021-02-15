https://ria.ru/20210215/pogoda-1597476738.html

Москвичам пообещали солнечную погоду и высокое давление

Москвичам пообещали солнечную погоду и высокое давление

Солнце, высокое давление и температура воздуха до минус 15 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:11

2021-02-15T08:11

2021-02-15T08:42

погода

александр синенко (политик)

москва

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Солнце, высокое давление и температура воздуха до минус 15 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице будет переменная облачность, без осадков, даже солнечно в некоторой степени. Максимальная температура минус 13 - минус 15 в мегаполисе, минус 12 - минус 17 по области", - рассказал Синенков.По словам синоптика, будет слабый северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться до 754 миллиметров ртутного столба, это существенно выше нормы.

https://ria.ru/20210215/sneg-1597470948.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, александр синенко (политик), москва, общество