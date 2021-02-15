https://ria.ru/20210215/pogoda-1597468677.html

Вильфанд предупредил об аномальных морозах в европейской части России

Вильфанд предупредил об аномальных морозах в европейской части России

Аномальные морозы ждут на этой неделе жителей Центральной России и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T02:21

2021-02-15T02:21

2021-02-15T02:49

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аномальные морозы ждут на этой неделе жителей Центральной России и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.На севере Приволжского федерального округа отклонение от нормы составит семь-девять градусов. "На территории Центрального федерального округа аномально холодная погода", - добавил Вильфанд.Он уточнил, что 15-19 февраля в Вологодской области и 15-17 февраля в Архангельской области и Ненецком автономном округе среднесуточные температуры будут на семь-десять градусов ниже нормы. Аномальные холода с отклонением от нормы на 7-12 градусов ожидаются 20 февраля в Тверской, Московской, Ярославской и Костромской областях.Кроме того, 15-19 февраля в Тамбовской и 15-20 февраля в Нижегородской и Кировской областях, а также в Марий Эл и Чувашии температурная аномалия составит семь градусов. В Смоленской, Тульской и Калужской областях будет на 7-12 градусов холоднее нормы.Москвичей, по словам Вильфанда, также ожидают на этой неделе аномальные холода, отклонение от нормы будет достигать 12 градусов, к утру температура будет опускаться до минус 20 градусов."Каждый день будет морозным, в среду будет самый теплый день, но аномалия будет достигать пяти градусов… Ночью на понедельник по Москве будет минус 20 - минус 26, а по области до минус 29. Все ночи будут холодными. Днем совсем не жарко: в понедельник минус 12 - минус 15, во вторник минус 12 - минус 14, в среду около минус 10 и так далее… Но утром, когда все будут детей в школу провожать, будет минус 20 градусов. Это нужно иметь в виду", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20210210/moroz-1596906249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество