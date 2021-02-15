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Вильфанд предупредил об аномальных морозах в европейской части России
Вильфанд предупредил об аномальных морозах в европейской части России
Аномальные морозы ждут на этой неделе жителей Центральной России и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T02:21
2021-02-15T02:21
2021-02-15T02:49
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аномальные морозы ждут на этой неделе жителей Центральной России и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.На севере Приволжского федерального округа отклонение от нормы составит семь-девять градусов. "На территории Центрального федерального округа аномально холодная погода", - добавил Вильфанд.Он уточнил, что 15-19 февраля в Вологодской области и 15-17 февраля в Архангельской области и Ненецком автономном округе среднесуточные температуры будут на семь-десять градусов ниже нормы. Аномальные холода с отклонением от нормы на 7-12 градусов ожидаются 20 февраля в Тверской, Московской, Ярославской и Костромской областях.Кроме того, 15-19 февраля в Тамбовской и 15-20 февраля в Нижегородской и Кировской областях, а также в Марий Эл и Чувашии температурная аномалия составит семь градусов. В Смоленской, Тульской и Калужской областях будет на 7-12 градусов холоднее нормы.Москвичей, по словам Вильфанда, также ожидают на этой неделе аномальные холода, отклонение от нормы будет достигать 12 градусов, к утру температура будет опускаться до минус 20 градусов."Каждый день будет морозным, в среду будет самый теплый день, но аномалия будет достигать пяти градусов… Ночью на понедельник по Москве будет минус 20 - минус 26, а по области до минус 29. Все ночи будут холодными. Днем совсем не жарко: в понедельник минус 12 - минус 15, во вторник минус 12 - минус 14, в среду около минус 10 и так далее… Но утром, когда все будут детей в школу провожать, будет минус 20 градусов. Это нужно иметь в виду", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20210210/moroz-1596906249.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Аномальные морозы ждут на этой неделе жителей Центральной России и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
На севере Приволжского федерального округа отклонение от нормы составит семь-девять градусов. "На территории Центрального федерального округа аномально холодная погода", - добавил Вильфанд.
Он уточнил, что 15-19 февраля в Вологодской области
и 15-17 февраля в Архангельской области
и Ненецком автономном округе среднесуточные температуры будут на семь-десять градусов ниже нормы. Аномальные холода с отклонением от нормы на 7-12 градусов ожидаются 20 февраля в Тверской, Московской, Ярославской и Костромской областях
.
Кроме того, 15-19 февраля в Тамбовской и 15-20 февраля в Нижегородской и Кировской областях
, а также в Марий Эл и Чувашии температурная аномалия составит семь градусов. В Смоленской, Тульской и Калужской областях
будет на 7-12 градусов холоднее нормы.
Москвичей, по словам Вильфанда, также ожидают на этой неделе аномальные холода, отклонение от нормы будет достигать 12 градусов, к утру температура будет опускаться до минус 20 градусов.
"Каждый день будет морозным, в среду будет самый теплый день, но аномалия будет достигать пяти градусов… Ночью на понедельник по Москве будет минус 20 - минус 26, а по области до минус 29. Все ночи будут холодными. Днем совсем не жарко: в понедельник минус 12 - минус 15, во вторник минус 12 - минус 14, в среду около минус 10 и так далее… Но утром, когда все будут детей в школу провожать, будет минус 20 градусов. Это нужно иметь в виду", - заключил синоптик.