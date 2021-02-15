https://ria.ru/20210215/onlayn-obrazovanie-1597592788.html

В Китае насчитывается 342 млн пользователей онлайн-образования

В Китае насчитывается 342 млн пользователей онлайн-образования

К концу 2020 года число пользователей онлайн-образования в Китае достигло 342 миллиона человек, составив 34,6% от общего числа интернет-пользователей страны,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T19:14

2021-02-15T19:14

2021-02-15T19:14

россия-китай: главное

китай

технологии

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МОСКВА, 15 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". К концу 2020 года число пользователей онлайн-образования в Китае достигло 342 миллиона человек, составив 34,6% от общего числа интернет-пользователей страны, говорится в докладе о развитии интернета в Китае.Рост показателя указывает на многообещающее будущее сферы онлайн-образования, которое будет способствовать сбалансированному развитию образования по всей стране, отмечается в докладе.По состоянию на конец ноября 2020 года 99,7% начальных и средних школ Китая имели доступ к интернету, включая все школы в 52 бедных уездах Китая, говорится в докладе.С января по октябрь прошлого года в Китае появилось 82 тысяч новых компаний в области онлайн-образования. За первые 11 месяцев 2020 года в этот сектор было направлено в общей сложности 38,8 миллиарда юаней (около 6 миллиардов долларов), что на 25% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

https://ria.ru/20210207/telefony-1596413926.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии