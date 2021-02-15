https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597545566.html

Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы попал на видео

Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы попал на видео

Камеры видеонаблюдения засняли момент обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в центре Москвы. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:39

2021-02-15T15:39

2021-02-15T18:15

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли момент обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в центре Москвы.На кадрах видно, как конструкция падает на пешеходную дорожку и припаркованные рядом автомобили. Проходившему мимо мужчине удалось увернуться от обломков.В столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что это случилось на Лубянском проезде, дом 25, строение 1, пострадал один человек. По предварительной информации, здание находится на реконструкции.Маршруты наземного транспорта в этом районе изменили. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20210215/moskva-1597556298.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На Лубянском проезде обрушились строительные леса В центре столицы рухнули строительные леса, есть пострадавшие. Все случилось днем на Лубянском проезде в районе Китай-города. О причине инцидента пока не говорят. 2021-02-15T15:39 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия