https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597545566.html
Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы попал на видео
Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы попал на видео
Камеры видеонаблюдения засняли момент обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в центре Москвы. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:39
2021-02-15T15:39
2021-02-15T18:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли момент обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в центре Москвы.На кадрах видно, как конструкция падает на пешеходную дорожку и припаркованные рядом автомобили. Проходившему мимо мужчине удалось увернуться от обломков.В столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что это случилось на Лубянском проезде, дом 25, строение 1, пострадал один человек. По предварительной информации, здание находится на реконструкции.Маршруты наземного транспорта в этом районе изменили. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20210215/moskva-1597556298.html
москва
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На Лубянском проезде обрушились строительные леса
В центре столицы рухнули строительные леса, есть пострадавшие. Все случилось днем на Лубянском проезде в районе Китай-города. О причине инцидента пока не говорят.
2021-02-15T15:39
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия