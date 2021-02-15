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Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы попал на видео
Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы попал на видео
Камеры видеонаблюдения засняли момент обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в центре Москвы. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:39
2021-02-15T18:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли момент обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в центре Москвы.На кадрах видно, как конструкция падает на пешеходную дорожку и припаркованные рядом автомобили. Проходившему мимо мужчине удалось увернуться от обломков.В столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что это случилось на Лубянском проезде, дом 25, строение 1, пострадал один человек. По предварительной информации, здание находится на реконструкции.Маршруты наземного транспорта в этом районе изменили. На месте работают оперативные службы.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
На Лубянском проезде обрушились строительные леса
В центре столицы рухнули строительные леса, есть пострадавшие. Все случилось днем на Лубянском проезде в районе Китай-города. О причине инцидента пока не говорят.
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы попал на видео

15:39 15.02.2021 (обновлено: 18:15 15.02.2021)
 
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МОСКВА, 15 фев РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли момент обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в центре Москвы.
На кадрах видно, как конструкция падает на пешеходную дорожку и припаркованные рядом автомобили. Проходившему мимо мужчине удалось увернуться от обломков.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве
1 из 5

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве
2 из 5

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве
3 из 5

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа месте обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве
На месте обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве
4 из 5
На месте обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На месте обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

На месте обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве
5 из 5

На месте обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 5

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 5

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 5

Последствия обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 5
На месте обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 5

На месте обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что это случилось на Лубянском проезде, дом 25, строение 1, пострадал один человек. По предварительной информации, здание находится на реконструкции.
Маршруты наземного транспорта в этом районе изменили. На месте работают оперативные службы.
Обрушение строительных лесов на Лубянском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 16:20
Полиция огородила часть Ильинского сквера в Москве после обрушения лесов
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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