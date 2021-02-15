Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597534418.html
В центре Москвы обрушились строительные леса
В центре Москвы обрушились строительные леса
Строительные леса обрушились на Лубянском проезде в центре Москвы, затруднено движение транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:33
2021-02-15T15:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597540881_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d75bc2468a4abb64e77902aa2370ae87.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Строительные леса обрушились на Лубянском проезде в центре Москвы, затруднено движение транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Лубянский проезд, дом 21, строение 2, по информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение открыто по одной полосе", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение личного транспорта затруднено."Выбирайте пути объезда", - предупреждает ведомство.В столичном главке МЧС РИА Новости заявили, что проверяют сведения "об обрушении строительных лесов по адресу: Лубянский проезд, дом 25, строение 1", подразделения выехали. По предварительной информации, здание находится на реконструкции.
https://ria.ru/20210213/angar-1597352222.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
На Лубянском проезде обрушились строительные леса
В центре столицы рухнули строительные леса, есть пострадавшие. Все случилось днем на Лубянском проезде в районе Китай-города. О причине инцидента пока не говорят.
2021-02-15T14:33
true
PT2M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597540881_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_028202e1b597c82b2b63268cb4263f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В центре Москвы обрушились строительные леса

14:33 15.02.2021 (обновлено: 15:20 15.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Строительные леса обрушились на Лубянском проезде в центре Москвы, затруднено движение транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Лубянский проезд, дом 21, строение 2, по информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение открыто по одной полосе", - говорится в сообщении.
Добавляется, что движение личного транспорта затруднено.
"Выбирайте пути объезда", - предупреждает ведомство.
В столичном главке МЧС РИА Новости заявили, что проверяют сведения "об обрушении строительных лесов по адресу: Лубянский проезд, дом 25, строение 1", подразделения выехали. По предварительной информации, здание находится на реконструкции.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 17:54
При обрушении крыши ангара в Новой Москве погиб человек
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния