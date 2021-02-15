https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597534418.html

В центре Москвы обрушились строительные леса

В центре Москвы обрушились строительные леса

Строительные леса обрушились на Лубянском проезде в центре Москвы, затруднено движение транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:33

2021-02-15T14:33

2021-02-15T15:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Строительные леса обрушились на Лубянском проезде в центре Москвы, затруднено движение транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Лубянский проезд, дом 21, строение 2, по информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение открыто по одной полосе", - говорится в сообщении.Добавляется, что движение личного транспорта затруднено."Выбирайте пути объезда", - предупреждает ведомство.В столичном главке МЧС РИА Новости заявили, что проверяют сведения "об обрушении строительных лесов по адресу: Лубянский проезд, дом 25, строение 1", подразделения выехали. По предварительной информации, здание находится на реконструкции.

https://ria.ru/20210213/angar-1597352222.html

москва

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На Лубянском проезде обрушились строительные леса В центре столицы рухнули строительные леса, есть пострадавшие. Все случилось днем на Лубянском проезде в районе Китай-города. О причине инцидента пока не говорят. 2021-02-15T14:33 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия