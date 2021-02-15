https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597504500.html

В Свердловской области один человек погиб при обрушении кровли котельной

В Свердловской области один человек погиб при обрушении кровли котельной

Один человек погиб, судьба еще одного остается неизвестной после обрушения кровли котельной в Нижнесергинском районе Свердловской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:07

2021-02-15T12:07

2021-02-15T12:07

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек погиб, судьба еще одного остается неизвестной после обрушения кровли котельной в Нижнесергинском районе Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Поступило сообщение об обрушении кровли котельной на территории неэксплуатируемого завода в поселке Бисерть", - сказал собеседник агентства.По его словам, из-под завалов извлечено тело одного погибшего."По предварительной информации, под завалами может находиться еще один человек", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210214/sklad-1597414229.html

россия

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия