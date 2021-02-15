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В Свердловской области один человек погиб при обрушении кровли котельной
В Свердловской области один человек погиб при обрушении кровли котельной
Один человек погиб, судьба еще одного остается неизвестной после обрушения кровли котельной в Нижнесергинском районе Свердловской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:07
2021-02-15T12:07
2021-02-15T12:07
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек погиб, судьба еще одного остается неизвестной после обрушения кровли котельной в Нижнесергинском районе Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Поступило сообщение об обрушении кровли котельной на территории неэксплуатируемого завода в поселке Бисерть", - сказал собеседник агентства.По его словам, из-под завалов извлечено тело одного погибшего."По предварительной информации, под завалами может находиться еще один человек", - добавил собеседник агентства.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия