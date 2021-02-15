https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597481752.html
При обрушении кровли и стен частного дома под Самарой пострадала женщина
При обрушении кровли и стен частного дома под Самарой пострадала женщина
Кровля и стены частного дома обрушились в поселке Самарской области из-за разгерметизации газового баллона, пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:27
2021-02-15T09:27
2021-02-15T09:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
происшествия
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САМАРА, 15 фев - РИА Новости. Кровля и стены частного дома обрушились в поселке Самарской области из-за разгерметизации газового баллона, пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник в 8.49 (7.49 мск) в поселке Безенчук Самарской области, в результате разгерметизации газового баллона загорелся жилой одноэтажный частный дом на площади 1 квадратный метр, обрушились кровля и стены на площади 30 квадратных метров."В результате происшествия погибших нет, пострадала женщина 1956 года рождения, извлечена из под завалов пожарно-спасательными подразделениями областной противопожарной службы, госпитализирована в Безенчукскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210214/obrushenie-1597414582.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, происшествия