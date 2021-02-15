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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210215/nevskiy-1597512008.html
Патриарх Кирилл дал старт всероссийскому конкурсу "Александр Невский"
Патриарх Кирилл дал старт всероссийскому конкурсу "Александр Невский"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского молодежного творческого конкурса, приуроченного к празднованию 800-летия святого... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:45
2021-02-15T12:45
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
александр невский
русская православная церковь
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского молодежного творческого конкурса, приуроченного к празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра Невского в 2021 году, говорится в обращении предстоятеля Русской церкви."В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить этот юбилейный год "Годом Александра Невского", а также дать старт всероссийскому творческому конкурсу "Александр Невский" и предложить молодым людям проявить свои способности в память о великом князе", - сказал патриарх в обращении по случаю отмечаемого в понедельник праздника Сретения Господня и Дня православной молодежи.Он напомнил, что князь Александр Невский, "несмотря на свою молодость, был наделен от Бога удивительной мудростью, духовной и физической силой, а также глубоким пониманием того, что полезно для страны и народа". Победу над шведами в битве на Неве великий князь одержал в 19-летнем возрасте, а ливонских рыцарей разгромил на льду Чудского озера, не достигнув 21 года.Предстоятель РПЦ пожелал молодым, чтобы жизненный подвиг князя Александра Невского вдохновил их не только на создание ярких художественных и музыкальных произведений, но и служил бы для них примером для подражания, "а кому-то, возможно, поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой духовной сокровищнице православной культуры".Всемирный день православной молодежи отмечается в праздник Сретения Господня. Эта традиция появилась благодаря международной молодежной организации "Синдесмос", основанной в 1953 году во Франции. В Русской православной церкви праздник начал отмечаться с 2002 года по благословению патриарха Алексия II.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения знаменитого полководца, великого князя Александра Невского (1221-1263).
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новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь

Патриарх Кирилл дал старт всероссийскому конкурсу "Александр Невский"

12:45 15.02.2021
 
© РИА Новости / Валентин ШияновскийРепродукция картины "Александр Невский". Центральная часть триптиха
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Валентин Шияновский
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского молодежного творческого конкурса, приуроченного к празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра Невского в 2021 году, говорится в обращении предстоятеля Русской церкви.
"В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить этот юбилейный год "Годом Александра Невского", а также дать старт всероссийскому творческому конкурсу "Александр Невский" и предложить молодым людям проявить свои способности в память о великом князе", - сказал патриарх в обращении по случаю отмечаемого в понедельник праздника Сретения Господня и Дня православной молодежи.
Он напомнил, что князь Александр Невский, "несмотря на свою молодость, был наделен от Бога удивительной мудростью, духовной и физической силой, а также глубоким пониманием того, что полезно для страны и народа". Победу над шведами в битве на Неве великий князь одержал в 19-летнем возрасте, а ливонских рыцарей разгромил на льду Чудского озера, не достигнув 21 года.
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 18:27Религия и мировоззрение
РПЦ запустила портал, посвященный 800-летию Александра Невского
Предстоятель РПЦ пожелал молодым, чтобы жизненный подвиг князя Александра Невского вдохновил их не только на создание ярких художественных и музыкальных произведений, но и служил бы для них примером для подражания, "а кому-то, возможно, поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой духовной сокровищнице православной культуры".
Всемирный день православной молодежи отмечается в праздник Сретения Господня. Эта традиция появилась благодаря международной молодежной организации "Синдесмос", основанной в 1953 году во Франции. В Русской православной церкви праздник начал отмечаться с 2002 года по благословению патриарха Алексия II.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения знаменитого полководца, великого князя Александра Невского (1221-1263).
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийРусская православная церковь
 
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