https://ria.ru/20210215/nevskiy-1597512008.html

Патриарх Кирилл дал старт всероссийскому конкурсу "Александр Невский"

Патриарх Кирилл дал старт всероссийскому конкурсу "Александр Невский"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского молодежного творческого конкурса, приуроченного к празднованию 800-летия святого... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:45

2021-02-15T12:45

2021-02-15T12:45

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

александр невский

русская православная церковь

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского молодежного творческого конкурса, приуроченного к празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра Невского в 2021 году, говорится в обращении предстоятеля Русской церкви."В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить этот юбилейный год "Годом Александра Невского", а также дать старт всероссийскому творческому конкурсу "Александр Невский" и предложить молодым людям проявить свои способности в память о великом князе", - сказал патриарх в обращении по случаю отмечаемого в понедельник праздника Сретения Господня и Дня православной молодежи.Он напомнил, что князь Александр Невский, "несмотря на свою молодость, был наделен от Бога удивительной мудростью, духовной и физической силой, а также глубоким пониманием того, что полезно для страны и народа". Победу над шведами в битве на Неве великий князь одержал в 19-летнем возрасте, а ливонских рыцарей разгромил на льду Чудского озера, не достигнув 21 года.Предстоятель РПЦ пожелал молодым, чтобы жизненный подвиг князя Александра Невского вдохновил их не только на создание ярких художественных и музыкальных произведений, но и служил бы для них примером для подражания, "а кому-то, возможно, поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой духовной сокровищнице православной культуры".Всемирный день православной молодежи отмечается в праздник Сретения Господня. Эта традиция появилась благодаря международной молодежной организации "Синдесмос", основанной в 1953 году во Франции. В Русской православной церкви праздник начал отмечаться с 2002 года по благословению патриарха Алексия II.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения знаменитого полководца, великого князя Александра Невского (1221-1263).

https://ria.ru/20210210/nevskiy-1596881942.html

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новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь