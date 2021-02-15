https://ria.ru/20210215/navalnyy-1597547093.html

Немецкий депутат обвинил Берлин в сокрытии сведений по Навальному

Немецкий депутат обвинил Берлин в сокрытии сведений по Навальному

Кабмин ФРГ в ситуации с Алексеем Навальным занимается блокированием и сокрытием сведений, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:44

2021-02-15T15:44

2021-02-15T15:50

госпитализация алексея навального

россия

антон фризен

алексей навальный

бундестаг германии

владимир путин

омск

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Кабмин ФРГ в ситуации с Алексеем Навальным занимается блокированием и сокрытием сведений, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам от фракции "Альтернатива для Германии" Антон Фризен."Представьте себе, что несколько лиц въезжают в Германию вместе с человеком, который был отравлен очень опасным нервно-паралитическим веществом. Плюс предметы, на которых тоже есть следы яда. И на вопрос, правильно ли транспортировались эти предметы, федеральное правительство ответило, что им это не интересно... В случае с Навальным это не единственное, что вызывает большие сомнения - вся "информационная политика" федерального правительства состоит из блокирования, замалчивания и сокрытия. Российские запросы о правовой помощи: секретно. Русские следователи в Германии: секретно. Кто навещал Навального в больнице: мы не знаем", - заявил Фризен.Ранее правительство ФРГ официально ответило на запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ по ситуации вокруг Навального. Текст данного документа есть в распоряжении РИА Новости. В ответе, в частности, говорится, что кабмину неизвестно о мерах безопасности, принятых в берлинской клинике Charite в связи с госпитализацией Навального. В правительстве также отказались отвечать на какие-либо вопросы о предметах, на которых якобы были обнаружены следы яда, уточнив только, что это же вещество было обнаружено в крови Навального. Все вопросы о российских запросах об оказании правовой помощи по данной ситуации были отклонены с формулировкой, что правительство не вдается в детали процедуры оказания правовой помощи между странами.Согласно ответам правительства, в Берлин Навальный прибыл в сопровождении супруги и пресс-секретаря. На вопрос депутатов, не наблюдались ли у них признаки отравления, в кабмине ответили отрицательно.В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.

https://ria.ru/20210215/germaniya-1597543604.html

https://ria.ru/20210215/zhaloba-1597495899.html

https://ria.ru/20210214/navalnyy-1597383368.html

россия

омск

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, россия, антон фризен, алексей навальный, бундестаг германии, владимир путин, омск, берлин (город), в мире