Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210215/mtsd-1597593367.html
Пассажиры МЦД смогут пополнять "Тройку" безналично
Пассажиры МЦД смогут пополнять "Тройку" безналично
Пассажиры московских центральных диаметров (МЦД) смогут пополнять карту "Тройка" безналичным способом в билетных автоматах. До этого такая возможность была... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:19
2021-02-15T19:19
новости подмосковья
центральная пригородная пассажирская компания
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597587790_0:19:3575:2029_1920x0_80_0_0_d7b9566ef13b76f14394c7cd8ec5b9cc.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Пассажиры московских центральных диаметров (МЦД) смогут пополнять карту "Тройка" безналичным способом в билетных автоматах. До этого такая возможность была только в кассах, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.Уточняется, что в автоматах ЦППК было улучшено программное обеспечение. Теперь функция безналичной оплаты есть у 95% аппаратов на МЦД.По данным сотрудников компании, за время работы диаметров люди сэкономили уже порядка 2 миллиардов рублей. Пассажир может пересесть на метро и МЦК бесплатно, если сделает это в течение полутора часов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597587790_733:0:3462:2047_1920x0_80_0_0_75db8fc5ad434669d241ffded94e8525.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье)

Пассажиры МЦД смогут пополнять "Тройку" безналично

19:19 15.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновМужчина у автомата по продаже проездных билетов на станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Тушино"
Мужчина у автомата по продаже проездных билетов на станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Тушино - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Пассажиры московских центральных диаметров (МЦД) смогут пополнять карту "Тройка" безналичным способом в билетных автоматах. До этого такая возможность была только в кассах, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.
Уточняется, что в автоматах ЦППК было улучшено программное обеспечение. Теперь функция безналичной оплаты есть у 95% аппаратов на МЦД.
По данным сотрудников компании, за время работы диаметров люди сэкономили уже порядка 2 миллиардов рублей. Пассажир может пересесть на метро и МЦК бесплатно, если сделает это в течение полутора часов.
 
Новости ПодмосковьяЦентральная пригородная пассажирская компанияМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния