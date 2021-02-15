https://ria.ru/20210215/mtsd-1597593367.html
Пассажиры МЦД смогут пополнять "Тройку" безналично
Пассажиры МЦД смогут пополнять "Тройку" безналично
Пассажиры московских центральных диаметров (МЦД) смогут пополнять карту "Тройка" безналичным способом в билетных автоматах. До этого такая возможность была... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:19
2021-02-15T19:19
2021-02-15T19:19
новости подмосковья
центральная пригородная пассажирская компания
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597587790_0:19:3575:2029_1920x0_80_0_0_d7b9566ef13b76f14394c7cd8ec5b9cc.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Пассажиры московских центральных диаметров (МЦД) смогут пополнять карту "Тройка" безналичным способом в билетных автоматах. До этого такая возможность была только в кассах, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.Уточняется, что в автоматах ЦППК было улучшено программное обеспечение. Теперь функция безналичной оплаты есть у 95% аппаратов на МЦД.По данным сотрудников компании, за время работы диаметров люди сэкономили уже порядка 2 миллиардов рублей. Пассажир может пересесть на метро и МЦК бесплатно, если сделает это в течение полутора часов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597587790_733:0:3462:2047_1920x0_80_0_0_75db8fc5ad434669d241ffded94e8525.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье)