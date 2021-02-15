https://ria.ru/20210215/mtsd-1597593367.html

Пассажиры МЦД смогут пополнять "Тройку" безналично

Пассажиры МЦД смогут пополнять "Тройку" безналично

Пассажиры московских центральных диаметров (МЦД) смогут пополнять карту "Тройка" безналичным способом в билетных автоматах. До этого такая возможность была... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T19:19

2021-02-15T19:19

2021-02-15T19:19

новости подмосковья

центральная пригородная пассажирская компания

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Пассажиры московских центральных диаметров (МЦД) смогут пополнять карту "Тройка" безналичным способом в билетных автоматах. До этого такая возможность была только в кассах, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.Уточняется, что в автоматах ЦППК было улучшено программное обеспечение. Теперь функция безналичной оплаты есть у 95% аппаратов на МЦД.По данным сотрудников компании, за время работы диаметров люди сэкономили уже порядка 2 миллиардов рублей. Пассажир может пересесть на метро и МЦК бесплатно, если сделает это в течение полутора часов.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье)