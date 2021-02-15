https://ria.ru/20210215/moskva-1597556298.html

Полиция огородила часть Ильинского сквера в Москве после обрушения лесов

Полиция огородила часть Ильинского сквера в Москве после обрушения лесов

Полиция оцепила часть Ильинского сквера в центре Москвы после обрушения строительных лесов на здании, передаёт корреспондент РИА Новости с места инцидента. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:20

2021-02-15T16:20

2021-02-15T16:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Полиция оцепила часть Ильинского сквера в центре Москвы после обрушения строительных лесов на здании, передаёт корреспондент РИА Новости с места инцидента.Полиция огородила часть Ильинского сквера со стороны дома, где обрушились строительные леса, людей и журналистов просят покинуть территорию.Днем в понедельник в центре столицы на Лубянском проезде, дом 21, строение 2, произошло обрушение строительных лесов. На месте инцидента работают оперативные службы города. По данным экстренных служб, площадь обрушения составила порядка 600 квадратных метров. Как информирует МЧС, пострадал один человек, его госпитализировали.

https://ria.ru/20210215/moskva-1597544586.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия