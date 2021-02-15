https://ria.ru/20210215/moskva-1597544586.html

В Москве из-за обрушения лесов изменили маршруты наземного транспорта

В Москве из-за обрушения лесов изменили маршруты наземного транспорта

Маршруты наземного транспорта изменили в Москве в районе станции метро "Китай-город" из-за обрушения строительных лесов одного из зданий, сообщается в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:31

2021-02-15T15:31

2021-02-15T15:31

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Маршруты наземного транспорта изменили в Москве в районе станции метро "Китай-город" из-за обрушения строительных лесов одного из зданий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что обрушение строительных лесов произошло в Москве по адресу: Лубянский проезд, дом 21, строение 2."В районе метро "Китай-город" временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38", - говорится в сообщении.Пассажиров просят быть внимательными, слушать объявления водителей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/lesa-1597536906.html

москва

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2021

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На Лубянском проезде обрушились строительные леса В центре столицы рухнули строительные леса, есть пострадавшие. Все случилось днем на Лубянском проезде в районе Китай-города. О причине инцидента пока не говорят. 2021-02-15T15:31 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия