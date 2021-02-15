https://ria.ru/20210215/moskva-1597544586.html
В Москве из-за обрушения лесов изменили маршруты наземного транспорта
В Москве из-за обрушения лесов изменили маршруты наземного транспорта
Маршруты наземного транспорта изменили в Москве в районе станции метро "Китай-город" из-за обрушения строительных лесов одного из зданий, сообщается в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:31
2021-02-15T15:31
2021-02-15T15:31
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Маршруты наземного транспорта изменили в Москве в районе станции метро "Китай-город" из-за обрушения строительных лесов одного из зданий, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что обрушение строительных лесов произошло в Москве по адресу: Лубянский проезд, дом 21, строение 2."В районе метро "Китай-город" временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38", - говорится в сообщении.Пассажиров просят быть внимательными, слушать объявления водителей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/lesa-1597536906.html
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На Лубянском проезде обрушились строительные леса
В центре столицы рухнули строительные леса, есть пострадавшие. Все случилось днем на Лубянском проезде в районе Китай-города. О причине инцидента пока не говорят.
2021-02-15T15:31
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москва, происшествия
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Маршруты наземного транспорта изменили в Москве
в районе станции метро "Китай-город" из-за обрушения строительных лесов одного из зданий, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что обрушение строительных лесов произошло в Москве по адресу: Лубянский проезд, дом 21, строение 2.
"В районе метро "Китай-город" временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38", - говорится в сообщении.
Пассажиров просят быть внимательными, слушать объявления водителей.