Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/moskva-1597477447.html
Пробки в Москве в понедельник могут достичь восьми баллов
Пробки в Москве в понедельник могут достичь восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, следует из инфографики в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:17
2021-02-15T08:17
авто
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597072019_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7357d374dc55dfd1f2381d91921c9349.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, следует из инфографики в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром 15 февраля пробки могут составить шесть-семь баллов, днем - пять-шесть баллов, а вечером - семь-восемь."Загруженность дорог — три балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", - добавляется в сообщении, описывая ситуацию в настоящий момент.Отмечается также, что движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов."Две самые крупные пробки стоят в эти минуты на МКАД. На внутренней стороне затруднения движения есть от Каширского шоссе до Профсоюзной эстакады. На внешней - вялотекущий затор тянется от 97-го километра до Дмитровского шоссе. Из магистралей, три самые загруженные на востоке. Волгоградский проспект - плотно от МКАД до Текстильщиков. Рязанский проспект – от Паперника до Нижегородской, и шоссе Энтузиастов традиционно стоит на участке от 1-й Владимирской до Авиамоторной... Длина заторов (в сумме в городе – ред.) – 89 километров", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210213/probki-1597322222.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597072019_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_2bcc9fa578b95570a5c19c1fc7e7a932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, москва, общество

Пробки в Москве в понедельник могут достичь восьми баллов

08:17 15.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, следует из инфографики в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Согласно приведенным данным, утром 15 февраля пробки могут составить шесть-семь баллов, днем - пять-шесть баллов, а вечером - семь-восемь.
"Загруженность дорог — три балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", - добавляется в сообщении, описывая ситуацию в настоящий момент.
Отмечается также, что движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов.
"Две самые крупные пробки стоят в эти минуты на МКАД. На внутренней стороне затруднения движения есть от Каширского шоссе до Профсоюзной эстакады. На внешней - вялотекущий затор тянется от 97-го километра до Дмитровского шоссе. Из магистралей, три самые загруженные на востоке. Волгоградский проспект - плотно от МКАД до Текстильщиков. Рязанский проспект – от Паперника до Нижегородской, и шоссе Энтузиастов традиционно стоит на участке от 1-й Владимирской до Авиамоторной... Длина заторов (в сумме в городе – ред.) – 89 километров", - уточняется в сообщении.
Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 12:27
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов
 
АвтоМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния