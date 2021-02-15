https://ria.ru/20210215/moskva-1597477447.html

Пробки в Москве в понедельник могут достичь восьми баллов

Пробки в Москве в понедельник могут достичь восьми баллов

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, следует из инфографики в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:17

2021-02-15T08:17

2021-02-15T08:17

авто

москва

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, следует из инфографики в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром 15 февраля пробки могут составить шесть-семь баллов, днем - пять-шесть баллов, а вечером - семь-восемь."Загруженность дорог — три балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", - добавляется в сообщении, описывая ситуацию в настоящий момент.Отмечается также, что движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов."Две самые крупные пробки стоят в эти минуты на МКАД. На внутренней стороне затруднения движения есть от Каширского шоссе до Профсоюзной эстакады. На внешней - вялотекущий затор тянется от 97-го километра до Дмитровского шоссе. Из магистралей, три самые загруженные на востоке. Волгоградский проспект - плотно от МКАД до Текстильщиков. Рязанский проспект – от Паперника до Нижегородской, и шоссе Энтузиастов традиционно стоит на участке от 1-й Владимирской до Авиамоторной... Длина заторов (в сумме в городе – ред.) – 89 километров", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210213/probki-1597322222.html

москва

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авто, москва, общество